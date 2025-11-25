Päivän ravit: Teivo Grand Prix -karsinnat tiistain kohokohtinaTiistaina ravataan Teivossa yhteensä kymmenen lähdön verran.
Illan pääpeli on Toto5, joka starttaa ravien neljännestä lähdöstä. Avauskohteesta löytyy heti illan luottohevonen, joka on jättiyllättäjänä Kasvattajakruunussa juhlinut The Lost Battalion. Heli Taipaleen valmentama nelivuotias starttaa matkaan takarivistä. Esa Holopainen jatkaa rattailla.
Lähtö on Teivo Grand Prix -karsinta. Karsinnoista etenee kolme parasta finaaliin, joka ajetaan 6. joulukuuta. Finaalin voittaja kuittaa 12 000 euroa. Finaalin arvontajärjestys arvotaan ravien kahdeksannen lähdön jälkeen. Karsinnat ajetaan lähtöinä neljä-kahdeksan.
Toisessa karsinnassa Quick Swamp on lähdön ennakkosuosikki.
Kolmannessa karsinnassa nähdään tasainen kamppailu Perfecton, V.G. King Flashin ja Holding Patternin välillä.
Neljännessä karsinnassa Warrior Princess ja Empere’s Battle ottavat toisistaan mittaa.
Päätöskohteessa You to Class saa kimppuunsa BWT Icemanin ja La Haran.
Teivon ravit alkavat kello 18.00. Toto4-pelin jättöaika päättyy kello 19.55.
Ruotsin Toto64-peli ratkaistaan tiistaina Bergsåkerin kaviouralla. Peliaika päättyy kello 20.30.
- Osaston luetuimmat