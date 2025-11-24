Saara Iivari jättää Hippoksen Suomen Hippoksen viestintä- ja markkinointijohtaja siirtyy uusiin tehtäviin hevosalan ulkopuolelle. Iivarin seuraajan rekrytointi on tarkoitus aloittaa mahdollisimman pian.

Jaa Kuuntele

Saara Iivarin aikakausi Hippoksen palveluksessa kesti reilut neljä vuotta. Kuva: Carolina Husu

MT Hevoset | Hevoset Markku Lindström

Suomen Hippoksen viestintä- ja markkinointijohtaja Saara Iivari on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä. Iivari siirtyy uuteen työhön, joka ei liity hevosalaan.

Iivari jatkaa nykyisessä tehtävässään tammikuun 2026 loppuun. Pitkään suomalaisessa viestintäkentässä operoinut asiantuntija aloitti Hippoksessa loppuvuodesta 2021. Viestintätaustansa lisäksi Iivari on myös pitkän linjan hevosharrastaja.

”Olen hyvin kiitollinen siitä luottamuksesta, jonka olen saanut uudenlaisen ajattelun ja toiminnan edistämiseksi niin Hippoksen johdolta kuin hallitukselta. Näkemykseeni on uskottu, ja se on tuonut myös tuloksia niin vastuullisuus- ja vaikuttamistyössä kuin mielikuvan ja raviurheilun kattomarkkinoinnin mittauksissa.”

”Tuntui, että nyt on hyvä hetki ojentaa ohjat eteenpäin seuraavalle ja suunnata uuteen kiinnostavaan mahdollisuuteen”, Iivari kertoo Suomen Hippoksen tiedotteessa.

Hippos tiedottaa, että Iivarille etsitään seuraajaa, ja rekrytointiprosessin on tarkoitus käynnistyä mahdollisimman pian.