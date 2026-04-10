17-vuotias Esther Ståhl aikoo kääntää raviurheilun ammatiksi: "Haluan kokeilla, miltä täysipäiväinen työ hevosten parissa tuntuu Esther Ståhl on ohjastanut urallaan jo yli 250 ponilähtöä. Tulevaisuuden tavoitteena on työskennellä hevosten kanssa täysipäiväisesti.

Eliza Wee on ollut Esther Ståhlin perheen omistuksessa kaksivuotiaasta asti. Kuva: LauraKphotograpy

Ponit ja hevoset ovat olleet merkittävässä roolissa Esther Ståhlin elämässä jo alle kouluikäisestä. Perheen äiti Pia Sandström harrasti ratsastusta, ja tyttären ensimmäinen poni olikin ratsuponi.

”Sain ensimmäisen ponin ollessani kuuden vuoden vanha. Seuraava poni oli kyllä jo sitten ravisukuinen ponivarsa”, Esther Ståhl aloittaa.

Sipoossa asuva syksyllä 18 vuotta täyttävä Ståhl valmentaa tällä hetkellä kolmea ponia. Toista vuotta merkonomiksi opiskeleva Ståhl painottaa kuitenkin ehtivänsä tehdä paljon muutakin kuin opiskella ja valmentaa poneja.

”Talvisaikaan ei ole poniraveja, ja ehdin viikonloppuisin olla paljon kavereidenkin kanssa. Poneilla on totta kai todella iso rooli elämässäni.”

Nuoren raviharrastajan ponit asustavat Ann-Kristin Nybergin tallissa. Tallinomistajan pojat Emil ja Mats Havulehto kilpailivat aikanaan paljon poneilla.

Esther Ståhl kilpailee Eliza Weellä sekä kärry- että montélähdöissä. Kuvassa kaksikko valmistautumassa B-ponien Montén SM-lähtöön viime vuonna St Michel -raveissa. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Nelinkertainen Solvallan Mini Elitloppet -lähdön voittaja Pomona II on Havulehdon veljesten menestynein poni. Esther Ståhlille Ann-Kristin Nybergillä on ollut tärkeä rooli poniraviurheilijana kehittymisessä.

”Siirryimme poniemme kanssa Nybergin talliin hankittuamme ensimmäisen raviponivarsan. Nybergin perhe on auttanut meitä raviponiemme kanssa todella paljon.”

Tyttären innostuttua raviurheilusta on myös äiti siirtynyt raviurheilun pariin. Hän omistaa osuuden kahdesta Ann-Kristin Nybergin ravurivarsasta.

”Aiemmin hevosemme olivat meillä kotona. Ann-Kristin Nybergin tallilla on paljon paremmat ajomaastot, joten kotona ei ole nykyään lainkaan hevosia.”

Suomessa A-kategorian poneilla saa ajaa kilpaa 18-vuotiaaksi asti. Kuluva vuosi onkin viimeinen A-poni vuosi Esther Ståhlille. Kolmesta valmennuksessa olevasta ponista kaksi on A-kategorian poneja.

Skogsborgs Winnie avaa kilpailukautensa ensi lauantaina Vermossa. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Näistä Skogborgs Winnie kehittyi viime kaudella hienolla tavalla. Ståhl osallistui viime vuonna Teivon poninkuninkuusravien pääkisaan omistamansa Skogborgs Winnien kanssa.

”Panostan täysillä viimeiseen A-kategorian ponivuoteeni. Viime vuosi oli niin nousujohteinen Skogborgs Winnien kanssa, että olisi mukava päättää A-poniura mahdollisimman hienosti.”

Toinen Ståhlin valmentamista shetlanninponeista palautuu tämän kauden jälkeen omistajalleen. Skogborgs Winnie jatkaa kuitenkin kilpailemista Ståhlin valmennuksesta. Ensi kaudeksi sopivan ikäisiä ohjastajia löytyy valmentajan lähipiiristä.

”Kaverini joka käy ajamassa poneja kanssani, on minua vuoden nuorempi. Hän ajaa aluksi Skogborgs Winniella kilpaa. Lisäksi toinen tuttavani suorittaa poniajoluvan tänä vuonna. Hän ajaa tulevina vuosina Skogborgs Winniella kilpaa. Sillä on niin tärkeä rooli elämässäni, etten voisi ajatellakaan luopuvani ponista.”

Ståhlin B-kategorian russponi Eliza Wee ollut perheen omistuksessa jo kaksivuotiaasta lähtien. Nyt seitsemänvuotias tamma on ehtinyt startata urallaan reilut 60 kertaa. Näistä voittoihin on päättynyt 16 kilpailua.

”Eliza Ween kanssa tavoitteena on osallistua kolmatta kertaa poniruhtinatar-kisaan. Sen pitäisi tälläkin kaudella pystyä uusiin ennätyslukemiin viime kausien tapaan”, Esther Ståhl puntaroi.

Ensi vuonna Esther Ståhl on yli-ikäinen ajamaan A-kategorian poneilla. Skogsborgs Winnie jatkaa kuitenkin kilpailemista Ståhlin valmennuksesta nuorempien ohjastajien ohjastamana. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Kuluva ravikausi on alkanut mukavissa merkeissä Esther Ståhlin osalta. Eliza Wee voitti kauden avauskilpailunsa Turun pitkäperjantain raveissa. Tuleva viikonloppuna Esther Ståhlin ohjelmassa ovat sekä Vermon lauantain että Forssan sunnuntain ponilähdöt.

Kilpailukauden alettua suuri osa valmennusajosta tapahtuu kotitallilla.

”Todella harvoin tulee kilpailukaudella käytyä hiitillä ponien kanssa. Pyrin ajamaan nelisen kertaa viikossa poneilla kotona. Valmennus on monipuolista. Usein ajetaan porukassa poneja, mutta yhtä hyvin voin ajaa yksinkin. Eliza Weellä ratsastan kotona myös aika paljon.”

Jyväskylän Killerin ponikuninkuusravien lisäksi yksi kauden ehdottomista kohokohdista on Maarianhaminan keväiset poniravit. Esther Ståhl on käynyt Ahvenanmaalla jo neljänä vuonna perättäin. Keväisestä poniraviviikonlopusta on muodostunut tärkeä asia perheelle.

”Tänäkin vuonna on tarkoitus lähteä Maarianhaminaan. Vanhempani ovat jaksaneet kuskata minua ympäri Suomen poniraveihin. Siitä olen kyllä todella kiitollinen. Poniraviurheilu on ilman muuta yhdistänyt perhettämme.”

Esther Ståhl on ohjastanut urallaan jo yli 250 ponilähtöä. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Vaikka Esther Ståhl aikoo panostaa voimakkaasti kuluvalla kaudella ponilähtöihin, on suunnitelmissa siirtyä hiljalleen kohti hevosten lähtöjä. Hän harkitsee suorittavansa hevosten C-ajoluvan kotiradalla Vermossa keväällä alkavalla korttikurssilla.

”Minä ajan varmasti Eliza Weellä tulevinakin vuosina ponilähtöjä. Mutta hevosten lähdöt kiinnostavat minua tosi paljon tällä hetkellä.”

Hevosiin siirtymistä edesauttaa samassa tallissa ponien kanssa asuvat Mats Havulehdon valmentamat ravurit. Joukosta löytyy myös Ståhlin äidin osaomistamat ravurivarsat.

”Varsat on tarkoitus opettaa ajolle ensi syksynä. Ei tarvitse lähteä hevoskaupoille, kun kotitallista löytyy hevosia raviharrastukseen”, Esther Ståhl naurahtaa.

Esther Ståhlilla on vielä vuosi jäljellä merkonomiopintoja. Aiemmin hän ajatteli raviurheilun olevan tulevaisuudessa harrastus töiden lomassa.

Viime aikoina mieli on kuitenkin muuttunut. Työskentely hevosten parissa täysipäiväisesti on korkealla toivelistalla.

”Onhan tässä vielä aikaa miettiä tulevaisuutta. Ainakin tällä hetkellä haluaisin kokeilla tehdä töitä hevosten kanssa täysipäiväisesti. Löytyy varmasti helpompia aloja työskennellä, mutta raviurheilu kiinnostaa minua todella paljon tällä hetkellä. Saahan sitä palata koulutuksen mukaisiin töihin, mikäli raviurheilu ei työnä tunnu omalle alalle”, Esther Ståhl päättää.