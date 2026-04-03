Lotta Räisäsen pääsiäinen on täynnä poniraveja Lotta Räisänen on ajanut jo yli 200 ponilähtöä, ja pääsiäisenä määrä karttuu kolmen ravipäivän kiertueella.

Kokenut Dacon Dark on ollut Lotta Räisäselle liisattuna vuodesta 2021 lähtien. Kuvan voitto vuodelta 2022. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Rantasalmelaisen poniohjastaja Lotta Räisäsen pääsiäinen kuluu ponilähtöjen parissa, kun hän ajaa kilpaa kolmena päivänä peräkkäin. Ravikiertue starttaa pitkäperjantaina Jyväskylän Killerillä, lauantaina on vuorossa kotirata Mikkeli ja sunnuntaina Räisänen suuntaan Lappeenrantaan.

”Eipähän tarvitse miettiä mitä vapaapäivinä tekee”, Lotta Räisänen naurahtaa.

Lukion ensimmäistä luokkaa käyvä Räisänen on harrastanut poniraviurheilua jo monen vuoden ajan. Ajettuja startteja on pitkälti yli 200. Poniajoluvan hän suoritti jo yhdeksänvuotiaana ja alkoi kilpailla heti, kun se sääntöjen mukaan oli mahdollista.

Räisäsellä on vahva kotitausta raviurheiluun. Hänen isänsä Janne Räisänen on Suomen menestyneimpiä amatööriohjastajia, ja hänen meriittilistallaan ovat muun muassa amatööriohjastajien maailmanmestaruus ja Euroopan mestaruus.

Näyttävä Eye-Catcher on Lotta Räisäsen mukaan kiltti poni, jolla voi ajaa aloittelevampikin ohjastaja. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Jannen setä taas on nyt jo yli 90-vuotias Leo Räisänen, joka 1970-luvulla voitti Suur-Hollola-ajon Dim Songilla ja Derbyn Jytä-Raketilla. Leo Räisänen kotitila on Lotan perheen naapurissa.

”Kotona on aina ollut hevosia, ja raviurheilun harrastaminen oli minulle selvää”, Lotta painottaa. ”Aloitin yhdellä omalla ponilla, ja siitä homma on vähän kasvanut. Nyt meillä on neljä ponia, joista kaksi on omia ja kaksi lainassa. Lisäksi vanhemmillani on kaksi hevosta.”

Lotta Räisänen kertoo pyrkivänsä ajamaan ponit vähintään kolmesti viikossa. Valmentamiseen on hyvät ajopaikat.

”Lisäksi järvi on meille tosi arvokas valmennuspaikka. Kesäisin poneja kahluutetaan paljon vedessä ja uitetaan myös veneen perässä. Viime talvena päästiin pitkästä aikaa myös ajamaan jäällä.”

Lotta Räisänen kiittelee vanhempiensa tukea harrastukselleen. Isän kanssa käydään läpi ponilähdöt sekä etu- että jälkikäteen.

”Puhumme isän kanssa ennen kisoja ajotaktiikoista ja analysoidaan vähän vastustajiakin. Jälkikäteen mietitään parannettavia asioita yhdessä, eli olisiko esimerkiksi hyvä tehdä balanssi- tai varustemuutoksia.”

Lotta Räisäsellä ei ole vielä hevosten ajolupaa, mutta sellaisen suorittaminen kuuluu tämän tai ensi vuoden suunnitelmiin.

”En ole vielä ajanut hevosilla kotonakaan kovin paljon, vaan enemmän ratsastanut niillä. Montélähdöt hevosten kanssa kiinnostavat aikanaan”, hän toteaa.

Vaikka raviurheilu ja hevoset täyttävät Lotta Räisäsen vapaa-ajan, ei hän usko hevosista tulevan hänelle ammattia, vaan hän kaavailee opiskelevansa lukion jälkeen jotakin muuta alaa.

Räisänen kuitenkin painottaa raviurheilun varmasti pysyvän tärkeässä osassa hänen elämäänsä myös aikuisena.

Samalla hän tiedostaa poniuran saavan piakkoin uuden suunnan.

”Saan vielä ensi kaudella ajaa A-kategorian ponilähtöjä. Kun ajo-oikeus niissä loppuu, sen jälkeen ei varmaan pidetä enää vieraita poneja. Lukion jälkeen täytyy joka tapauksessa lähteä opiskelemaan muualle.”

Lotta Räisäsen isä Janne Räisänen on maineikas amatööriohjastaja. Myös Sanna-äidillä on vahva hevostausta. Kuva: Elina Paavola

Alkuvuodesta 17 vuotta täyttänyt poniraviurheilija tekee poniensa kanssa myös tärkeätä nuorisotyötä. Reilun 3000 asukkaan Rantasalmella ei nykyisin ole ratsastuskoulua, ja Räisänen onkin täyttänyt puuttuvaa aukkoa järjestämällä paikkakunnan nuorille harrastusmahdollisuuden omalla kotitallillaan.

”Tarjoan yritykseni kautta ajo- ja ratsastustunteja poneillamme. Oman yrityksen pyörittäminen on oikein mielenkiintoista, ja samalla poneillenikin tulee lisäkäyttöä”, Räisänen iloitsee.

Räisänen kaavailee tekevänsä hevosalan nuorisotyötä jatkossa myös toisella tavalla. Ajatuksena on antaa nuorten, uransa alussa olevien poniohjastajien ajaa Räisäsen valmentamalla Eye-Catcherilla startteja tällä ja ensi kaudella.

”Sen kilpailuoikeus päättyy ensi vuoden lopulla. Eye-Catcher on tosi kiltti poni ajaa. Olisi mukava tukea aloittelevia poniohjastajia heidän uransa alussa tarjoamalla starttimahdollisuuksia.”