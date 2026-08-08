Hevonen kuoli Savonlinnan raveissaSavonlinnan ravit alkoivat murheellisesti, kun ennen raveja verryttelemässä ollut hevonen kuoli tallialueelle.
Kuollut hevonen oli kahdeksanvuotias lämminveritamma Staro Playmate. Kahdeksanvuotias Staro Playmate kilpaili urallaan 68 kertaa.
Hevonen kaatui kuolleena maahan ollessaan verryttelemässä tallialueella ennen ravien alkamista.
Kaikkien ravikilpailuissa kuolleiden hevosten kuolinsyyt tutkitaan. Yleensä hevosen äkkikuolema johtuu sydämen äkillisestä toimintahäiriöstä.Artikkelin aiheet
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