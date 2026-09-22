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Juuri nyt | Tämä ikävä tapaus muistuttaa, miksi koirat on syytä pitää kiinni myös taajaman ulkopuolella
Tilaajalle | Villisiat pääsevät yhä valtatien yli Kaakkois-Suomessa riistasiltojen kautta