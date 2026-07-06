Päivän ravit: Teivossa muistellaan vanhoja legendojaViikonlopun isoista kisoista laskeudutaan uuteen viikkoon. Teivon raveissa kokoonnutaan muistelemaan raviradan 50-vuotista historiaa.
Useat Teivon legendat ovat saaneet maanantain raveihin oman nimikkolähdön. Ravien yhdeksäs lähtö on Seppo Sarkolan muistoajo.
Sarkola (1947–2020) on yksi Teivonmäen legendoja. Hän toimi ratavalmentajana Teivossa vuodesta 1976 vuoteen 2019 asti.
Teivon ratatallit tyhjenivät tänä kesänä. Ne toimivat vielä vierastalleina tämän vuoden Kuninkuusraveissa heinä-elokuun vaihteessa.
Muistoajon suosikki on Kukkarosuon Kurko. Pasi Teinin valmennettava on kerännyt kovissa lähdöissä kuninkuuskilpaan oikeuttavia pisteitä sen verran, että se on rankingissa tällä hetkellä yhdeksännellä sijalla.
Suosikin ykköshaastaja on Morison. Viimeistä kauttaan kilpaileva superruuna ei ole kesän nopeilla keleillä omimmillaan. Morisonin perusluokka on kuitenkin edelleen 15-vuotiaana niin hurja, että Siru Juutisen suojatti on otettava tässä tehtävässä vakavasti.
Muut haastajat tulevat Pohjanmaalta. Antti Ala-Rantalan Havglimt, Hannu Hietasen Teijan Romeo ja Niko Jokelan Fiileri vaanivat suosikkien epäonnistumista.
Lämminveristen kovimman sarjan voittoa tavoittelee namupaikalta Gary La Marc, joka nähtiin viimeksi Killerillä lauantailähdössä. Kimmo Aholan treenattava teki sen verran mukavan esityksen, että suosikkiasema Teivossa on perusteltu.
Haastajista on syytä mainita erikseen Return Of Wurst, jolla on takarivin lähtöpaikasta huolimatta eväitä menestyä lähdössä. Viime vuonna kovissa ikäluokkakisoissa marinoitunut ori jäi viime viikolla Teivossa ilman tiloja, ja tuli kaikki mehut pullossa maaliin.
Ruotsin iltaravit ajetaan Rättvikissä. Siellä illan mielenkiintoisin koitos on viisivuotislähtö, jossa vilisee hyväluokkaisia menijöitä.
Lando Mearas voi olla lähdössä vahvoilla. Daniel Wäjerstenin suojatilla on tuoreimmat hyvät näytöt. Varsinkin Phantom Expressillä on luokkaa pistää kampoihin, ellei juoksu mene ulkoradan lähtöpaikalta liian vaativaksi.Artikkelin aiheet
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