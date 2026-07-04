- Lahti
Hevonen kuoli Lahden raveissaLahden Jokimaan Suur-Hollola-lauantai alkoi murheellisesti, kun toisessa lähdössä juossut hevonen kuoli maaliintulon jälkeen.
Kuollut hevonen oli seitsemänvuotias suomenhevosruuna Ekanova. Varsin hyvin menestynyt Ekanova kilpaili urallaan 27 kertaa ja voitti kuudesti.
Hevonen kaatui kuolleena maahan maaliintulon jälkeen.
Kaikkien ravikilpailuissa kuolleiden hevosten kuolinsyyt tutkitaan. Yleensä hevosen äkkikuolema johtuu sydämen äkillisestä toimintahäiriöstä.Artikkelin aiheet
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