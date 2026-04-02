Päivän ravit: Ruotsissa myös suomalaisväriä Suomessa kärvistellään vielä parin viikon ajan ravittoman torstain kanssa. Pelitarjontaa on tuttuun tapaan muun muassa Ruotsista ja Ranskasta.

Isto Kuisman valmentama Macarena Sisu kilpailee Gävlessä. Kuva: Lari Lievonen

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Suomessa eletään vielä huhtikuun ensimmäinen puolikas kuusipäiväistä raviviikkoa, joten torstaina ei maassamme ravata. Katseet kääntyvätkin länsinaapurin puoleen.

Kello 13.20 alkavat Axevallan lounasravit, joissa hurjastellaan kahdeksan lähdön verran. Ravien pelimix on hyvin tavanomainen lounaskattaus.

Veikko Haapakankaalta kilpailee Axevallassa Deadly Map. Ruuna ei ole pitkän taukonsa jälkeen vielä yltänyt totosijoille. Torstaina ohjastajaksi vaihtuu Carl Johan Jepson.

Illalla Gävlessä ajetaan kiirastorstain ratoksi Toto85-ravit. Kylmäverilähdössä nähdään Månlykke A.M:n ja B.W. Sturen kamppailu. Månlykke A.M. on tavoilleen poikkeavasti sortunut kahdessa viime startissa laukalle, kun taas B.W. Sturella on maaliskuun starteistaan komeat voitot.

Lämminveristen ykkössarjassa ennakkosuosikki on viime vuonna loistanut Before Takeoff. Oriilla ei ollut kauden avauskilpailussa merkki päällä, mutta Daniel Wäjerstenin treenattavalla on nyt startti alla. Lisäksi valmentaja pääsee liikkeelle kakkosradalta.

Isto Kuisman Macarena Sisu yrittää saada jatkoa Gävlen viime viikon voitolleen. Tammaa suosii mailin voltin ykkösrata, mutta lähtö näyttää kovatasoiselta.