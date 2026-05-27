Päivän ravit: Villilotta A.V. Marttilan Tammasarjan tähtenäVermossa nähdään keskiviikkoiltana hienoa raviurheilua. Iltaa jatketaan Ruotsin puolella Bollnäsissä ja Åbyssä.
A.V. Marttilan Tammasarjassa on jälleen jaossa KK-26 pisteitä, jolla selvitetään tämän kesän kuningatarkilpailun osanottajia. Pistekärjessä on ennen Vermon kisaa elämänsä uutta kevättä viettävä 15-vuotias Annan 274 pisteellä. Ypäjä Päivi ja Landen Iita ovat seuraavina pisteissä.
Ylivieskassa Helätin-ajon voittanut ja samalla hallitsevan ravikuningattaren lyönyt Villilotta on noussut kohinalla pisteissä neljänneksi. Roimasti tasoaan nostanut seitsemänvuotias tamma on lyönyt itsensä läpi tammaeliittiin tavalla, joka voi jopa natisuttaa vuoden pääkilpailussa valtarakenteita.
Seppo Suurosen valmentama ja Henri Bollströmin ohjastama Villilotta on arvottu keskiviikkona takariviin. Eturivistä starttaa Annanin lailla uransa viimeistä kautta kilpaileva Runoneito. Mia Liipolan silmäterälle jäi Finlandia-päivän tammalähdössä voimia tallelle, sillä kiritilat eivät auenneet. Onnistuessaan Runoneito noussee pisteissä lähemmäksi vaadittua kymmenen kärkeä.
Lämminveristen kultadivisioonassa katsotaan Holcombe Zetin toinen startti Antti Ojanperän tallista käsin. Kauden avaus tuotti Vermossa murskaavan voiton maililla ajalla 10,7a. Keskiviikkona kilpaillaan täydellä matkalla, ja tässä annetaan selkeästi näyttöä kesän suurkilpailuihin.
Haastajat näyttävät tasaisen harmaalta massalta Santtu Raitalan ohjastamaan oriiseen verrattuna. Ilman epäonnea Holcombe Zet vienee lähdön nimiinsä.
Vähemmän tienanneiden lämminveristen ryhmässä Suomen debyyttinsä tekee Marko Korven valmentama Beartic. Ruotsissa kolmevuotiaana potentiaaliaan väläytellyt hevonen lienee perusluokaltaan tämän lähdön ykköshevonen, vaikkei esimerkiksi Markku Niemisen tallista ponnistavaa Velshedeä sovi väheksyä.
Marko Korven kuulumiset voi lukea keskiviikkona MT Hevosista.
Ruotsin Toto86 on tuttuun tapaan jaettu kahdelle radalle. Kun Solvalla valmistautuu kevään ravijuhlaan Elitloppetiin, ravataan keskiviikkona Bollnäsissä ja Åbyssä.
Bollnäsin kolmevuotislähdössä kannattaa tarkastaa City Slickerin päivän vauhti. Viime kuussa Joakim Elfvingin treenattava paiskasi Solvallassa täyden matkan aikaan 13,6a, mikä on ikäluokan kevääseen ihan raikasta vauhtia.
Kylmäveristen kovimmassa koitoksessa voi nähdä Guldhagens Oscarin. Mailin 21,8a painanut seitsenvuotias nousukas on voittanut uransa starteista lähes puolet. Kykyjensä puolesta Gunnar Melanderin ruuna voidaan tulevina vuosina nähdä jopa Elitkampenissa.
