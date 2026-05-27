Harvinainen mutta ei mahdoton onnenpotku – tässä neuvot, jos voitat ison potin rahapelissä Tieto lottovoitosta muuttaa helposti ihmissuhteita, joten sen jakamista on syytä harkita tarkkaan.

Jotkut pelaavat kassalle maksettavaa lottoa mieluiten eri paikkakunnalla kuin itse asuvat, jotta henkilöllisyys pysyisi salassa. Kuva: Johannes Tervo

Harri Kallio-Kurssi

Lohjalaismies nappasi sunnuntain 17.5. Vakio-kierrokselta roiman voittosumman.

Kierroksen ainoa täysosuma laukaisi takuupotin ja 32 euron hintaiseen järjestelmään osuneet alavoitot nostivat voittosumman yli 190 000 euroon.

Kuluvan vuoden toistaiseksi suurimman Vakio-voiton napannut lohjalaismies on aiemminkin saanut täysosuman ja tuolloin netonnut osumalla pari tuhatta euroa. Tällä kertaa voittosumma oli jotain muuta kuin mies odotti.

”Huomasin voiton maanantaina töissä, kun selasin teksti-tv:tä. Huomasin, että sain riviin 13 oikein. Sitten seuraavalta alasivulta paljastui, että mulla oli kierroksen ainoa täysosuma. Silloin sanoin yhtiökumppanille, että nyt on pakko lähteä käymään tupakalla.”

Lohjalaismies ei kertonut, mitä voittorahoille tapahtuu niiden ilmestyttyä tilille. Veikkaus kertoo, että viime aikoina on ollut havaittavissa melkoinen muutos voittojen käyttötavoissa.

Äkkirikastumiseen liitettiin aiemmin nopeat ja näkyvät hankinnat, kuten uudet autot, veneet, luksusasunnot ja maailmanympärimatkat.

Tänään voittajat ilmoittavat sijoittavansa rahat poimimalla matalariskisiä sijoituskohteita, maksavansa asuntolainansa pois, remontoivansa kotia. Myös läheistensä taloudellista tulevaisuutta halutaan turvata.

Ensimmäinen ja tärkein asia on varmistaa voitto rauhassa ja huolellisesti.

Lottovoitto on harvinainen tapahtuma, joka muuttaa arkea välittömästi. Ensireaktio on usein tunnepitoinen, mutta järkevät päätökset tehdään vasta rauhallisessa mielentilassa.

Ohjeiden kärjessä on laittaa jäitä hattuun. Ensimmäinen ja tärkein asia on varmistaa voitto rauhassa ja huolellisesti. Tarkista rivi useampaan kertaan virallisesta lähteestä ja varmista, että kuponki tai digitaalinen pelitili on turvassa.

Voiton varmistumisen jälkeen on järkevää pysähtyä ja antaa tilanteen asettua ennen minkäänlaista toimintaa, Veikkaus muistuttaa.

Voittotilanne aktivoi voimakkaita tunteita, jotka saavat riskin tuntumaan pienemmältä kuin se todellisuudessa on. Raha voi alkaa näyttäytyä loputtomana resurssina, mikä madaltaa kynnystä impulsiivisiin hankintoihin ja lupauksiin.

Samalla ulkopuolisten odotukset ja omat mielikuvat tulevasta voivat ohjata päätöksiä liikaa. Tunteiden tunnistaminen auttaa välttämään ratkaisuja, jotka eivät perustu todellisiin tarpeisiin.

Kuinka kauan kannattaa odottaa ennen seuraavia siirtoja omassa elämässään?

Yhtä oikeaa aikarajaa ei ole, mutta useimmiten puhutaan viikoista tai jopa kuukausista. Odottaminen antaa mahdollisuuden sopeutua uuteen tilanteeseen ja käsitellä asiaa rationaalisemmin.

Tänä aikana kannattaa keskittyä arjen säilyttämiseen ennallaan ja kerätä tietoa rauhassa. Mitä suurempi voitto, sitä perustellumpaa on antaa itselleen enemmän aikaa ennen päätöksiä.

Tieto lottovoitosta muuttaa helposti ihmissuhteita, joten sen jakamista on syytä harkita tarkkaan. Mitä useampi ihminen tietää voitosta, sitä vaikeampaa on hallita odotuksia ja paineita.