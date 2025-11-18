Päivän ravit: Macho Match hakee kolmatta voittoa putkeenTiistaina ravataan Teivossa. Ohjelmassa on yhdeksän lähtöä.
Tiistaina pääpeli on Toto5, jota pelataan lähtöihin neljä-yhdeksän. Kierroksen luottohevosia on kolmannessa kohteessa kilpaileva Empere’s Battle. Kovempia hevosia vastaan viime ajat kilpaillut nelivuotias starttaa matkaan ykkösradalta. Olli Koivunen ohjastaa Harri Koivusen valmennettavaa.
Neljännessä kohteessa Macho Match tavoittelee jo kolmatta peräkkäistä ykkössijaansa. Tuukka Varis jatkaa Markku Niemisen valmennettavan ohjissa.
Avauskohde on kylmäveristen illan ykkössarja. Pisimmän takamatkan Tangen Svenn ja Smedheim Braut jahtaavat edempää starttaavia Vapassia ja Humu-Liisaa.
Päätöskohteen taistelupari on Joyful Swamp ja Little Tobin.
Teivon ravit alkavat kello 18.00. Toto5-pelin jättöaika päättyy kello 19.10.
Ruotsin Toto64-peli ratkaistaan Bergsåkerissa. Jonna Irrin valmentama Cuelebre tavoittelee ykkössijaa viidennessä kohteessa.
Peliaika päättyy kello 20.30.
