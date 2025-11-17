Päivän ravit: Koivusen talli vahvoilla tammadivisioonakarsinnassaUusi raviviikko starttaa Porista, missä kilpaillaan yhteensä yhdeksän lähdön verran.
Maanantain pääpeli on jo normaaliin tapaan Euronelkku, jota pelataan lähtöihin kuusi–yhdeksän.
Illan suurin ykköspalkinto maksetaan pääpelin toisessa kohteessa, jossa starttaavat lämminveritammat. Pisimmältä takamatkalta starttaa Olli Koivusen kipparoima Fortunewheelgarden, jolla on takamatkaa 40 metriä. Edempää starttaa sen vakavin haastaja, joka on myös Harri Koivusen tallista kilpaileva Make It Up. Sen rattailla nähdään Kari Rosimo.
Avauskohteessa Koivusten Precious Rock saa vastaansa Julie Sensationin ja Coconut Matchin.
Kolmannessa kohteessa Syttyvä, Meren Maininki, Hotville, Steffe ja Voima-Simo kamppailevat lähdön parhaista paloista.
Päätöskohteessa kilpailee kierroksen luottohevonen, joka on Marjo Lindströmin Oh What a Knight. Sitä ohjastaa tällä kertaa Olli Koivunen.
Porin ravit alkavat kello 18.00. Toto4-pelin jättöaika päättyy kello 19.50.
Ruotsin Toto64-peli ratkaistaan Kalmarissa. Illan nimet ovat Peter Untersteiner ja Christoffer Eriksson. Peliaika päättyy kello 20.30.
- Osaston luetuimmat