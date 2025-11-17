Voima-Simo on kilpahevonen, somejulkkis ja perheenjäsen Porissa maanantaina kilpaileva Voima-Simo on taustavoimilleen paljon muutakin kuin menestynyt kilparavuri.

Jaa Kuuntele

Voima-Simo ja Henri Tapala ovat tuttu parivaljakko läntisen Suomen raviradoilta. Kuva syksyltä 2022. Kuva: Kaisa Stengård

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Henri Tapalan Voima-Simo tavoittelee maanantai-iltana kotiradallaan Porista jo kauden kahdeksatta voittoaan.

Viimeksi 14-vuotias ruuna voitti Teivossa ylivoimaisen esityksen päätteeksi. Toissa startissa Tapalan perheen kultakimpale sen sijaan ei ollut yhtä hyvä.

Ohjastaja-valmentaja suuntaa Porin T4-pelin kolmanteen kohteeseen varovaisin odotuksin.

”Viime startissa Voima-Simo oli hyvä, mutta toissa startin heikompi esitys kummittelee takaraivossa. Porissa meillä on 40 metrin takamatka ja vastus on kovanlainen. Olisi tarkoitus ottaa alku tarkkaillen ja kokeilla sitten lopussa kiriä lähemmäksi kärkeä”, Henri Tapala pohtii.

Voima-Simon raviura on ollut hyvin katkonainen. Aikanaan Tapalan perheeseen ratsuksi hankittu ruuna on kuitenkin tarjonnut perheelle monta ilonaihetta kaviourilta.

Toukokuun lopussa Voima-Simo voitti Tuomo Ojanperän ohjastamana Voimaeläincupin finaalin Turussa. Kuva: Suomen Hippos / Anu Leppänen

Henri Tapalan puolison Susanna Tapalan isällä Hannu Lähteenmäellä oli iso osuus Voima-Simon raviuralle.

”Aiemmassa paikassa sillä oli kokeiltu kyllä ravihevosenkin uraa. Me ostimme sen ratsuksi, mutta Susannan isä halusi vielä kokeilla Voima-Simoa ravihevosenakin.”

Viime vuosikymmenen lopulla Voima-Simo voitti seitsemän kertaa. Kausilla 2021 ja 2022 ruuna ei kilpaillut kertaakaan.

Kaudella 2023 kilpailuja kertyi viisi ja viime kaudella ainoastaan yksi.

”Viitisen vuotta sitten ruuna loukkasi hankosidettään yhdestä jalasta. Annettiin jalan parantua kaikessa rauhassa. Jalka toipui hyvin, mutta Voima-Simolla on haasteita lihaksistonsa kanssa. Hevoshieroja Päivi Sirviö on saanut ruunan lihaksiston toimimaan hyvin. Ollaan päästy ajamaan kilpaa säännöllisesti tällä kaudella.”

Hannu Lähteenmäki ohjasti Voima-Simon voittoon Vermossa joulukuussa 2018. Kuva: Anu Leppänen

Voima-Simon kauden seitsemästä voitosta rahakkain tuli toukokuun lopulla Voimaeläin Cupin finaalista. 8000 euron voiton myötä voittosumma lähestyy jo 40 000 euron rajaa.

Henri Tapala painottaa menestyksen olevan toissijainen asia Tapalan perheelle.

”Viitisen vuotta sitten juttelin Simolle aamuisin, että päästäisiinköhän me yli 20 000 euron voittosummassa. Nyt ollaan jo kohta 40 000 eurossa. Menestys on mukava bonus, mutta meille Simo on perheenjäsen jota hoidetaan ja valmennetaan yhdessä.”

Tapalan perheellä on Voima-Simon lisäksi tallissaan aikanaan kilpaakin juossut suomenhevonen Avanti sekä yksi poni.

Yksi perheen hevosharrastuksen erityispiirteistä on sosiaalisen median rooli Voima-Simon arjessa. Menestysruunan Facebook-sivulla on lähemmäs 800 seuraajaa. Henri Tapala iloitsee monipuolisesta seuraajajoukosta.

”Meillä on todella paljon erityyppisiä seuraajia sosiaalisessa mediassa. Hienoa että voimme välittää tavallisen harrastajaperheen arkea raviurheilun suurelle yleisölle. Minä olen toki vastuuvalmentaja, mutta hevoset ovat meidän koko perheen juttu.”

Voima-Simo on toiminut opetusmestarina Henri Tapalalle sekä hevosenvalmentamisessa että kilvanajamisessa. Kuva: Anu Leppänen

Suomenhevosten kilpailuoikeus päättyy 15-vuotiskauden lopussa, eli Voima-Simon raviura päättyy viimeistään ensi vuoden päättyessä. Ruunalla on tarkoitus kilpailla läpi tulevan talven, mutta Voima-Simon viimeiselle kisakaudelle Henri Tapala ei ole asettanut suuria tavoitteita.

”Ajellaan kilpaa sopivalla tahdilla niin kauan kuin Voima-Simo itse haluaa. Ensi vuoden lopulla on joka tapauksessa eläkkeelle siirtyminen edessä.”

Vielä tällä hetkellä ei Tapalan perheellä ole hankittuna seuraajaa Voima-Simolle kilparadoilla. Henri Tapala myöntää perheen etsineen jo uutta kilpahevosta, mutta sopivaa ei ole vielä löytynyt.

”Simon saappaat ovat isot täytettäviksi”, Tapala nauraa. ”Hevosten valmentaminen ja kilpaileminen kuitenkin tarjoaa sellaisia tunne-elämyksiä, että haluaisin kokea niitä myös Simon uran päättymisen jälkeen.”

Vaikka uudenkin hevosen hankinta on Tapalalla mielessä, yksi asia on hänen mukaansa varmaa.

”Simo tai tallin muutkaan asukkaat eivät lähde meiltä minnekään. Ne saavat olla meillä elämänsä loppuun.”