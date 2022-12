Ravivihje: Solvallassa riittää mielenkiintoa tapaninpäivänä Ruotsin pääradalla Solvallassa ravataan Toto75-kierros. Peliaika päättyy kello 17.20.

Jaa artikkeli

Four Guys Dream on kierroksen pelipankki ja aiheesta onkin. Ruuna on vihjesysteemin toinen varma. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravivihjeet 10:30 Toni Sarkama

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Kohdelähtöinä ovat huipputasoiset finaalilähdöt, joten mielenkiintoa riittää niin pelillisesti kuin urheilullisestikin. Toto75-kierros on vaikeustasoltaan ihan mukavan haastava, vaikka yksi selkeä varma helpottaakin rivin kokonaisuutta.

Iltapäivän ykköslähtö on kolmantena Toto75-kohteena ravattava lämminveristen kultadivisioonafinaali. Siinä iskevät yhteen uutta tulemista tekevä Very Kronos ja takarivistä starttaava tämänvuotinen Elitloppet-kolmonen Mister F.Daag. Vihjesysteemissä mennään tuolla kaksikolla.

Kierroksen luotetuin hevonen on viidennen kohteen Four Guys Dream, jonka peliosuus pyörii 70 prosentin tuntumassa. Suuri suosikki kelpaa takarivistäkin vihjesysteemin toiseksi varmaksi.

Päivän varmat

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

The Pirate (T75-4) on kiinnostava varma riskitekijöistä huolimatta. Tasaisesti pelatun pitkän matkan suosikki debytoi Björn Goopin valmennustallista. Norjalaisori on menestynyt kotimaassaan hienosti, vaikkei alle 30 000 euron voittosumma kerrokaan koko totuutta.

Hevonen nimittäin voitti Norjan Derby-karsinnan elokuussa hyvällä esityksellä ja oli sen ansiosta pelihevosia myös liki 100 000 euron ykköspalkinnolla ajetussa finaalissa. Siinä ori laukkasi jo ennen lähtölinjaa. The Pirate on maltillisen voittosummansa ansiosta hyvin sarjassa sisällä. Nelivuotiaan kapasiteetti on tähän lähtöön todella kova, joten kysymysmerkitkin huomioiden ori on mielenkiintoinen varmayritys.

Four Guys Dream (T75-5) on hieman liikaa pelattu, mutta todennäköisenä voittajana kuitenkin hyvä tukipilari vihjesysteemiin. Ruuna on kilpaillut kolmesti taukonsa jälkeen. Halmstadissa se sai myöhään kiritilat ja tykitti vihaisesti loppua. Sen jälkeen hevonen on ottanut kaksi tyylipuhdasta keulavoittoa ensin Jägersrossa ja sitten Solvallassa.

Takarivi voi mutkistaa asioita, mutta siihen se ei kaadu, etteikö hevonen osaisi voittaa selkäjuoksulla. Ohjastaja Örjan Kihlström on kykenevä myös monenlaisiin ratkaisuihin matkalla, eikä olisi edes valtakunnan suurin uutinen, vaikka hevonen istuisi matkan aikana keulapaikallakin.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Päivän potinräjäyttäjä

Turenne (T75-7) takaisi sen, vaikka suosikkivarmat saapuisivatkin, maksaisi Toto75-rivi suuria seteleitä, jos päätöskohteen voittajan nimi olisi Turenne. Ruuna on tehnyt jatkuvasti laatutyötä Troels Andersenin valmennuksesta käsin. Viimeksi Rommessa hevonen jäi voimissaan vaille kiritiloja. Toissa kerralla Bergsåkerissa hevonen startti juoksuradalta ja epäonnistui ja valjakko joutui tekemään pitkän kirin ulkoradoilla. Seitsemänvuotias tsemppasi hienosti kolmanneksi. Turennen peliosuus on kirjoitushetkellä ainoastaan 0,7 prosenttia, mikä on käsittämättömän vähän.

Vihjesysteemi

6,12,1 (9,4)

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Kaikki 12 hevosta (3,4)

2,9 (5,10)

4 The Pirate (12,7)

9 Four Guys Dream (1,11)

9,2,3,10,13 (5,14)

12,4,11,3,6,9,10 (1,7)

2520 riviä - 126 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä