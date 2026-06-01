Päivän ravit: Paluu arkeen? Killerillä hieno Eliitin katsastuslähtöTuhannet suomalaiset ovat palanneet tai palaamassa riemukkaalta raviretkeltä Tukholmasta. Arki otetaan vastaan Jyväskylän ravien merkeissä. Ohjelmassa on kovatasoinen Killerin Eliitin katsastuslähtö.
Killerin Eliitin katsastuslähdössä päähuomion kerää Vivillion. Ruotsin laadukkaissa ikäluokkalähdöissä menestynyt tamma tekee Suomen debyyttinsä maanantaina. Juho Ihamuotilan valmentamaa Vivillionia ohjastaa Hannu Torvinen.
Katsastuslähdössä on useampikin luokkahevonen. Viivalla ovat muun muassa Unica S.L.M, derbyvoittaja Romanov Comery ja Arctic Emerald. Varsinaisia täytehevosia lähdössä ei ole yhtäkään.
Lämminveristen Tammasarja on rajattu 3-4-vuotiaille lupauksille. Tapio Perttusen tallista ponnistava Bid On Beauty tulee kisaan kaksi voittoa alla. Molemmat tikut ovat tulleet todella väljällä tyylillä. Haastajista on syytä ottaa huomioon otteitaan jatkuvasti parantava Tears In Rain.
Lämpöisten pronssidivisioonakarsinta kilpaillaan keskipitkällä matkalla. Myös tähän lähtöön on saatu hyviä menijöitä mukaan. Coconut Match palasi pikkutauolta Teivossa. Santtu Raitala starttaa matkaan sisäradalta.
Macao Keeper joutui Vermossa päästämään lopussa Double Striken ohi, mutta saa tästä startista siitä huolimatta ynnää. Takarivistä starttaa väsymätön Jonas Halbak, joka on loistanut kovissa tehtävissä.
Kylmäveristen haastajadivisioonakarsinnassa Seppo Suurosen Editor on joutunut eturivin ulommaiselle paikalle. Monien tallikavereittensa lailla Henri Bollströmin ohjastama ori on huippukunnossa.
Editoria haastavat kovimpaa ainakin I.P. Kisa sekä Seloistotähti. Terho Rautiaisen Assinpoika sai viime starttiinsa viimein onnistumisen, ja on hyvältä paikalta huomioitava.
Ruotsissa ajetaan maanantaina useammallakin radalla. Pääravit ovat Halmstadissa.
Noston ansaitsee nelivuotiaiden tammojen lähdössä takarivistä starttaava Slipstream Zon. Tamma on kilpaillut Ruotsin tasokkaissa ikäluokkakoitoksissa - viimeksi Maria Törnqvistin valmennettava sijoittui viidenneksi Åbyn Drottning Silvias Pokal -lähdössä.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat