St Michel -lauantai tarjosi komeaa urheilua ja hetkellisen kaatosateen, jonka seurauksena ravit viivästyivät. Kesä kuitenkin kuivasi sen minkä kastelikin.

Katapult Avenger ja Jenni Kaija veivät montén Suomen mestaruuden varsin jännittävien vaiheiden jälkeen.

Katapult Avenger ja Jenni Kaija veivät montén Suomen mestaruuden varsin jännittävien vaiheiden jälkeen. Kuva: Anu Leppänen

Päivän aloittaneen A-ponien kisan ykkönen oli Ekslätts TNT. Laura Koskenniemi on ponin omistaja, Matilda Korpi ohjastaa ja valmentaa.

Päivän aloittaneen A-ponien kisan ykkönen oli Ekslätts TNT. Laura Koskenniemi on ponin omistaja, Matilda Korpi ohjastaa ja valmentaa. Kuva: Anu Leppänen

Ranskan Thomas Martinin ajama Honeys Magnificent oli kansainvälisen amatööriottelun voittaja. Robert Lindgren on ruunan omistaja ja valmentaja.

Ranskan Thomas Martinin ajama Honeys Magnificent oli kansainvälisen amatööriottelun voittaja. Robert Lindgren on ruunan omistaja ja valmentaja. Kuva: Anu Leppänen

Ravit viivästyivät, kun kaatosade teki radasta lähtöautolle liian liukkaan, eikä se tahtonut ehtiä pois hevosten edestä. Kunnostustauon jälkeen kisoja päästiin jatkamaan hyvissä olosuhteissa.

Ravit viivästyivät, kun kaatosade teki radasta lähtöautolle liian liukkaan, eikä se tahtonut ehtiä pois hevosten edestä. Kunnostustauon jälkeen kisoja päästiin jatkamaan hyvissä olosuhteissa. Kuva: Anu Leppänen

Ulkoa syöksyvä Silver Stahl pääsi kreivin aikaan vapaille väylille ja vei tammadivisioonan ykkösrahat ennen Grove’s Maple Poofia. Tommi Kylliäinen ajoi Markku Niemisen valmentamaa Silver Stahlia.

Ulkoa syöksyvä Silver Stahl pääsi kreivin aikaan vapaille väylille ja vei tammadivisioonan ykkösrahat ennen Grove’s Maple Poofia. Tommi Kylliäinen ajoi Markku Niemisen valmentamaa Silver Stahlia. Kuva: Anu Leppänen

Kotiradan Boscon Visa oli nousija- ja haastajadivisioonien kohtaamisen paras. Iikka Nurmonen ohjasti, Paavo Reponen valmentaa.

Kotiradan Boscon Visa oli nousija- ja haastajadivisioonien kohtaamisen paras. Iikka Nurmonen ohjasti, Paavo Reponen valmentaa. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Jax Journey ihastutti pronssidivisioonan voittajana. Sara Korpi ja Maria Taipale iloitsivat ruunan rinnalla.

Jax Journey ihastutti pronssidivisioonan voittajana. Sara Korpi ja Maria Taipale iloitsivat ruunan rinnalla. Kuva: Anu Leppänen

Mint Matchin ja Pekka Korven keulavoitto toi iloa isolle omistajajoukolle.

Mint Matchin ja Pekka Korven keulavoitto toi iloa isolle omistajajoukolle. Kuva: Anu Leppänen

Harri Koivusen ajama ja valmentama Fly By Me tykitti näyttävästi hopeadivisioonan voittoon.

Harri Koivusen ajama ja valmentama Fly By Me tykitti näyttävästi hopeadivisioonan voittoon. Kuva: Anu Leppänen