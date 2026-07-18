Päivän aloittaneen A-ponien kisan ykkönen oli Ekslätts TNT. Laura Koskenniemi on ponin omistaja, Matilda Korpi ohjastaa ja valmentaa. Kuva: Anu Leppänen
Veera Ahlqvist tuuletti H.G. Loreenin selässä B-ponien montén Suomen mestaruutta. Kuva: Anu Leppänen
Niko Jokela lasketteli Onnensepällä ylivoimavoiton kolmivuotiaiden Pikkusuurmestaruudessa. Kuva: Anu Leppänen
Ari Moilanen kiritti kotiradan Juha Kortekallion valmentaman Prisit Pardoon tammaidivisioonafinaalin voittoon. Taivas repesi kaatosateeksi Prisit Pardoon kisan aikaan. Kuva: Anu Leppänen
Ranskan Thomas Martinin ajama Honeys Magnificent oli kansainvälisen amatööriottelun voittaja. Robert Lindgren on ruunan omistaja ja valmentaja. Kuva: Anu Leppänen
Kaatosateen jäljiltä tuomaritornin ikkunoita jouduttiin kuivaamaan ulkopuolelta, että maalikamera saatiin varmasti toimimaan. Kuva: Anu Leppänen
Ravit viivästyivät, kun kaatosade teki radasta lähtöautolle liian liukkaan, eikä se tahtonut ehtiä pois hevosten edestä. Kunnostustauon jälkeen kisoja päästiin jatkamaan hyvissä olosuhteissa. Kuva: Anu Leppänen
Kesäsade kasteli myös raviradan toimitusjohtaja Kari Tiaisen. Kuva: Anu Leppänen
Ulkoa syöksyvä Silver Stahl pääsi kreivin aikaan vapaille väylille ja vei tammadivisioonan ykkösrahat ennen Grove’s Maple Poofia. Tommi Kylliäinen ajoi Markku Niemisen valmentamaa Silver Stahlia. Kuva: Anu Leppänen
Kotiradan Boscon Visa oli nousija- ja haastajadivisioonien kohtaamisen paras. Iikka Nurmonen ohjasti, Paavo Reponen valmentaa. Kuva: Terhi Piispa-Helisten
Jax Journey ihastutti pronssidivisioonan voittajana. Sara Korpi ja Maria Taipale iloitsivat ruunan rinnalla. Kuva: Anu Leppänen
James Journey jatkoi heti perään Marko Korven valmennettavien juhlia. Tommi Kylliäiselle finaalivoitto oli jo päivän kolmas. Kuva: Anu Leppänen
Mint Matchin ja Pekka Korven keulavoitto toi iloa isolle omistajajoukolle. Kuva: Anu Leppänen
Vänrikki viimeisteli kuninkuusravikuntoaan hyvästelemällä hopeadivisioonan hienolla kirivoitolla. Voitto oli Santtu Raitalalle poikkeuksellisesti 75-lauantain ainoa. Kuva: Anu Leppänen
Harri Koivusen ajama ja valmentama Fly By Me tykitti näyttävästi hopeadivisioonan voittoon. Kuva: Anu Leppänen
Pro oli Suurmestaruuden odotettu ykkönen. Valmentaja Antti Ojanperällä ja omistajatalli PRO Tiimillä on pullat hyvin uunissa ennen Kuninkuusraveja. Kuva: Anu Leppänen
Ari Moilanen tarjosi Olympe de Veluwelle nätin juoksun, mistä Tenho Rothin valmentama tamma kiitti komealla voitolla. Kuva: Anu Leppänen