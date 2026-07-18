Sunnuntaiyönä sateita jopa 50 millimetriä − ensi viikon sää poutainen ja viileä Runsaita sateita liikkuu sunnuntaiyön aikana maan länsi- ja keskiosien yli kohti Kainuuta.

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Sunnuntain vastainen yö on Keski-Suomessa ja Kainuussa sateinen. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Sää Antti Jylhä-Ollila

Runsaita sateita liikkuu sunnuntaiyön aikana maan länsi- ja keskiosien yli kohti Kainuuta. Vettä voi paikoin kertyä näillä alueilla jopa 50 millimetriä. Muualla maassa sateet ovat vähäisempiä.

Sunnuntaina sää poutaantuu ja osin selkenee lännestä alkaen.

Ensi viikko alkaa poutaisen sään merkeissä, mutta viikon edetessä sateet yleistyvät vähitellen. Tiistaina jo maan kaakkoisosassa ja torstaihin mennessä myös muualla maassa.

Päivän ylin lämpötila on koko ensi viikon ajan enimmäkseen 12 ja 21 asteen välillä. Myös yöt kylmenevät ja viikonvaihteessa maan pohjoisosassa ja Suomenselän alueella voi paikoin esiintyä jopa hallaa.

Säätyypissä ei ole nähtävissä muutosta vielä ensi viikonloppunakaan. Lämpötilat tosin saattavat hieman nousta ja etenkin yöt lämpenevät, mutta edelleen on epävakaista.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

Kuva: Antti Jylhä-Ollila

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