Hevosesta tuli Kenguru, koska ei saanut olla Apina – sen tytär on huippulahjakas Ceepra, josta piti tulla Kirahvi Paula Pohjamo on halunnut kunnioittaa edesmenneen miehensä Jouni Aallon kasvatustyötä. Sunnuntaina tämä työ saa palkintonsa Mikkelin Varsakunkku-finaalissa.

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Antti Tupamäen valmentama Ceepra on aloittanut uransa hienosti. Tammalla on uransa 14 kisasta 11 totosijaa ja jo yli 38 000 euron voittosumma. Varsakunkku-finaalissa rattailla on Iikka Nurmonen. Kuva: Kaisa Stengård

MT Hevoset | Ravit Harri Pirinen

Apina.

Oikein hyvä, jopa varsin mainio nimi.

Suomenhevosvarsalle nyt vallankin.

Näin ajatteli Hevosurheilu-lehden pitkäaikainen toimitussihteeri, vuonna 2010 edesmennyt Jouni Aalto, kun hänelle syntyi Apassin ja Karmensita Hagbyn tammavarsa 30. heinäkuuta 2004.

Suomen raviurheilun keskusjärjestössä Hippoksessa ei oltu nimestä yhtä innostuneita. Hippos ilmoitti, että hevosta ei voi nimetä Apinaksi.

Niinpä varsasta tuli Kenguru.

Mikko Venäläinen ohjasti Kengurua maaliskuussa 2014 lähdössä, jossa tamman takajalka loukkaantui niin pahasti, että sen kilpailu-ura päättyi. Kuva: Paula Pohjamo

Tarina pitää paikkansa, Aallon leski Paula Pohjamo vahvistaa.

”Jouni halusi nimetä varsan Apinaksi, mutta se ei sattuneesta syystä onnistunut”, Pohjamo muistaa.

Sitä hän ei tarkkaan muista, miten varsan nimeksi päädyttiin antamaan Kenguru.

”Sitä pitäisi kysyä Jounilta, mutta hän ei ole vastaamassa. Varmaan siksi, koska se Apina ei kelvannut. Eläinkuntaa kumminkin”, Pohjamo arvelee.

Ceepra-varsa emänsä Kengurun ruokittavana kesällä 2021. Kuva: Paula Pohjamo

Kengurusta tuli Aallolle ja Pohjamolle erityisen rakas hevonen. Paljon hevosia kasvattanut Aalto oli tykästynyt tamman sukuun. Sen emänemä on ravikuningatar Lenita ja emä mainittu Karmensita Hagby.

Kengurun isä Apassi ei suurempia esittelyjä kaipaa. Kaksinkertainen ravikuningas (2003 ja 2004) tienasi radoilta lähes 400 000 euroa, ja sen 462 jälkeläistä ovat toistaiseksi tienanneet noin 3,4 miljoonaa euroa.

Kengurun nuorin jälkeläinen on nelivuotias ratsu Kädilläk. Paula Pohjamo, Kenguru ja Kädilläk kuvattuna kesällä 2022. Kuva: Paula Pohjamon arkisto

Kenguru on Apassin toista ”vuosikertaa”.

”Lenita oli Jounin aivan suosikkihevosia, ja Karmensita Hagby oli myös hänelle tärkeä”, Pohjamo kertoo.

Karmensita Hagbyn isä oli vähemmän tunnettu Aporillo, joka astui Ypäjän hevoslaitoksella. Arvatenkin Apassista ja Aporillosta Aallon mieleen välähti nimi Apina. Nimen hylkäämistä voisi pitää Hippokselta jopa pikkumaisena; onhan radoilla nähty muun muassa Monkey Ride, Big Monkey, Red Monkey ja Good Monkey – viimeksi mainittu muuten Aallon talliyhtiön kasvatti Kengurun tapaan.

”Syyn Apina-nimen hylkäykselle tietävät vain tietyt ihmiset Hippoksessa. No, nyt on Kenguru ja Ceepra. Katsotaan, josko ne raivaisivat tietä myös Apinalle”, Pohjamo naurahtaa.

Kenguru ehti kilpailla vain kymmenen kertaa. Se voitti kahdesti ja oli neljästi muilla totosijoilla. Kuva: Paula Pohjamo

Kengurun oma kilpailu-ura tyssäsi jalkavaivoihin. Se pystyi starttaamaan vuosina 2008, 2013 ja 2014 yhteensä vain kymmenen kertaa. Voittoja tuli kaksi, muita totosijoja neljä.

Se oli siis välissä viisi vuotta pois kilparadoilta ja synnytti ensimmäisen varsansa, ori Aallon Ajatuksen vuonna 2011.

”Jouni ehti astuttaa Kengurun, mutta kuoli ennen varsan syntymää”, Pohjamo kertoo.

”Kun Jouni kuoli, ostin Kengurun perikunnalta itselleni terapiaratsuksi”, hän jatkaa liikuttuen.

Pohjamo sanoo yrittäneensä miehensä tavoin myös Kengurun ensimmäisen varsan nimeksi Apinaa.

”Ei onnistunut silloinkaan. Ajattelin, että siitä tulee sitten Kapina. Mutta varsa meni myyntiin, ja ostaja halusi nimeksi Aallon Ajatus. Koska se oli kaupan ehto, otin mieluummin rahat”, Pohjamo tarinoi.

Kengurun raviura päättyi lopullisesti kesällä 2014.

”Aiemmin sinä keväänä Mikkelin rata oli aivan hirveässä kunnossa. Silloin Kengurulta meni viimeisen kerran takajalka. Siitä olin vähän katkera”, Pohjamo kertoo.

”Kun Herttuan Ville ajoi astutuspaikan pihaan ja otti Costellon ulos autosta, katsoin, että siinäpä on aika pörhäkkä ori. Sillä hetkellä päätin astuttaa Kengurun Costellolla.” Paula Pohjamo

Kenguru varsoi vuonna 2018 ori Cosmonautin (Costello) ja 2019 tamma Tähtipilkkeen (Pipoli). Toukokuussa 2021 syntyi tammavarsa, joka sai nimekseen Ceepra.

”Siitä piti ensin tulla Kirahvi, koska sillä oli niin pitkät takakintut ja se kulki kuin kirahvi. Mutta sillä oli takapuolessa hassuja, selvästi tummempia raitoja, ja sanoin, että kyllä tästä tulee Ceepra”, Pohjamo kertoo nauraen.

Myös Ceepran isäorivalintaan liittyy omanlaisensa tarina.

”Oriasemalla valittavissa oli Tuokkolan Touho tai Costello. Kun Herttuan Ville ajoi astutuspaikan pihaan ja otti Costellon ulos autosta, katsoin, että siinäpä on aika pörhäkkä ori. Sillä hetkellä päätin astuttaa Kengurun Costellolla. Ajattelin, että jos varsalle ei ala ravi maistua, siitä tulee ainakin hyvä ratsu”, Pohjamo muistaa.

Päätös osoittautui, jos ei ainakaan nyt vielä ihan lottovoitoksi, kullan arvoiseksi kuitenkin.

Antti Tupamäen valmentama ja ohjastama Ceepra sijoittui viime kesänä Oulun Kuninkuusravien Pikkuprinsessa-lähdössä toiseksi. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Varsalle alkoi totta vie ravi maistua.

Sunnuntaina tuo varsa, 5-vuotiaaksi varttunut tamma Ceepra, juoksee Mikkelissä Varsakunkku-finaalissa ja tavoittelee 25 000 euron ykköspalkintoa.

Kaikesta kuulee, että kasvattaja Pohjamo on, kuten hän asian kuvaileekin, aivan äimän käkenä.

”Onhan tämä ihan uskomaton juttu. Kengurukin oli tosi hyvä tamma, ja tiesimme, että siitä tulee hyviä jälkeläisiä. Mutta on tämä superhienoa, että näin on käynyt. Kun en minä ole mikään hevoskasvattaja. Olen kasvattanut alle 10 hevosta. Jounin kädenjälki tässä on vahvasti taustalla”, Pohjamo muistuttaa.

”Ollaan kiitollisia ja nautitaan jokaisesta hetkestä, sillä huomenna voi olla jalkavaivaa tai vaikka mitä. Niin kuin perinteisesti sanotaan, tämä on jo antanut meille paljon enemmän kuin ikinä osasimme kuvitella”, hän tunnelmoi.

Ceepra sai nimensä sen takalistossa pikkuvarsana erottuneista raidoista. Kuva: Paula Pohjamo

Meillä hän viittaa itsensä lisäksi Ceepran omistajiin eli Odd Trot Teamiin, jonka muodostavat Pohjamon ystävät Paula Jetsu sekä Arto ja Sanni Iivanainen.

”Nyt ei Kengurun uran ennenaikainen loppuminenkaan harmita enää ihan niin paljon, kun suunnitellaan reissua Mikkeliin”, Pohjamo iloitsee.

Viimeisin Pohjamon kasvateista on nelivuotias ratsu, ruuna Kädilläk. Senkin emä on tietysti Kenguru ja isä kouluratsastuksen Suomen mestari Kulta-ahon Kasimir.

”Ajattelin tehdä Kädilläkistä itselleni mummoratsun. Luulin saavani tummanrautiaan, kuten Kengurukin on. Mutta tulikin ihan kirkkaanpunainen”, Pohjamo kertoo.

Paula Pohjamolla on ”mummoratsuna” Ceepran vuotta nuorempi veli Kädilläk, jonka isä on koulumestari Kulta-ahon Kasimir. Kuva: Paula Pohjamon arkisto

Kuten arvata saattaa, myös Kädilläkin nimi on annettu pieni pilke silmäkulmassa.

”Minulla oli aiemmin ratsu nimeltä Lada P.A. Se P.A. tulee Pohjamo-Aallosta. Silloinkin Hippoksesta soitettiin, että olenko ihan tosissani. Kuulemma nimestä tuli tietty mielikuva. Vastasin, että hevonen on niin hyvä, että kestää kyllä tuon mielikuvan”, Pohjamo nauraa.

”Mutta pantiin nyt paremmaksi ja annettiin nimeksi Kädilläk!”

Sitä Pohjamo ei suostu paljastamaan, onko hänellä takataskussa tai muistilehtiössä vielä muita eläinten nimiä mahdollisesti tulevien varsojen varalle.

”Viime aikoina olen ostanut vain ruunia, koska hevoskasvattajan urani on ollut vähän sitä, että Visalla on menty. Nythän tilanne on pikkuisen parempi, mutta onneksi minulla ei ole tammaa”, hän tokaisee.

”Tai yritin kyllä ostaa yhden tamman, mutten onneksi saanut.”

Sitten Pohjamon ajatus palaa taas edesmenneeseen mieheen ja tälle rakkaaseen Kenguruun.

”Jouni kasvatti paljon hevosia ja sanoi aina, että kaikki ovat myynnissä, paitsi Kenguru. Se oli ainoa pitohevonen. Sitä ajatusta olen koittanut kunnioittaa.”

Ei kai tarina paljon kauniimpi voisi olla.