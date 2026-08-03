Upeaa urheilua ja suuria tunteita – viikonlopun kuvagalleria vie Kuninkuusravien huippuhetkiin

Päätösmatkojen ratavalintatilaisuus veti idän miehet mietteliäiksi. Vasemmalta Henri Bollström, Jarkko Kervinen ja Jani Ruotsalainen. Kuva: Anu Leppänen
Daisy Ice ja Tapio Perttunen voittivat perjantain Tammakriteriumin. Harva uskoi valjakkoon, jonka voittajakerroin oli lähes 60. Kuva: Elina Paavola
Soketti toi kotiradan nuoren ohjastajatähden Tino Keväänrannan ensimmäistä kertaa pääsarjoissa Kuninkuusravien suuren yleisön eteen. Kuva: Anu Leppänen
Kuninkuussarjojen erikoinen luonne näkyi kuningatarkisan päätösmatkan maaliintulossa. Akvarelli voittaa ennen sisäradan Villilottaa, mutta Santtu Raitala tuulettaa kolmanneksi sijoittuneen Jockas Ritan rattailla kokonaiskisan voittoa. Kuva: Anu Leppänen
Pikkuprinsessa tuli Simosta asti. Tässä Sauli Martimo itse Volsurillansa rattailla, kisassa tammaa ohjasti Jukka Torvinen. Kuva: Anu Leppänen
Hannu Torvinen oli viikonlopun kärkiohjastajia. Ellen Boström on Hannun kovimpia faneja. Kuva: Anu Leppänen
Viime vuonna Kuninkuusraveissa dramaattisesti radan pintaan romahtanut Välkker oli paras kuusivuotiaiden Mauri Tuurnan Ajossa. Rokkijätkä kiritti Santtu Raitalan ajokkia parhaiten. Kuva: Anu Leppänen
Montén Suomen Mestariksi ravannut Hujake on Anu Suutarin oma kasvatti. Voiton ruunalla ohjasti Heta Huuskola. Kuva: Elina Paavola
Teivon raviradan toimitusjohtajalla Kaisa-Leena Ahlrothilla joukkoineen oli hyvä tuuri säiden suhteen. Sadetta tuli lähinnä ennen kisoja perjantaina sekä sunnuntaina aivan ravien lopulla. Kuva: Anu Leppänen
Hanna Lepistö oli viikonlopun suuria hahmoja. Vihtiläisen tallista oli startissa neljä hevosta, ja kaikki voittivat lähtönsä. Tässä Diamond Truppon voittoa Lepistön kanssa juhlimassa hänen puolisonsa Valtteri LIntula sekä ohjastaja Tommi Kylliäinen. Kuva: Anu Leppänen
Lappeenrannan raviradan puheenjohtaja Juha Härkönen laittoi kroppaa likoon ottaessaan Kuninkuusravien järjestäjän kapulan vastaan teivolaisilta. Kuva: Anu Leppänen
Senja Kopalaisen ajama Pikku Humanteri vei sunnuntaina ravatun A-ponien Suomen Mestaruuden. Jännitettävää riitti maaliintulon jälkeenkin, kun tuomaristo tarkisti Pikku Humanterin laukkoja hyvän tovin. Kuva: Anu Leppänen
Kuninkuusravit keräsivät koko 2020-luvun parhaan yleisömäärän. Kolmen päivän kokonaisyleisömääräksi ilmoitettiin 51 312 katsojaa. Kuva: Elina Paavola
Callela Xplosion kiri lauantaina näyttävästi voittoon. Hannu Torvinen ohjasti Tommi Ala-Nikkolan suojattia. Kuva: Anu Leppänen
Henna ja Markku Latvalan riemu Akvarellin voiton jälkeen oli vastaansanomatonta. Kuva: Elina Paavola
Esa Holopaisen ajama Arvo voitti Pikkuprinssin ennen hyvin kirittänyttä Kommellusta. Seppo Suuronen valmentaa. Kuva: Anu Leppänen
Pron kasvattaja-osaomistaja Mauri Korkiavuori seurasi kisan etenemistä tiukasti sekä livenä että kännykän kautta. Kuva: Elina Paavola
Ruotsalaisohjastaja Björn Goop oli Kuninkuusravien erikoisvieras. Goop oli ensimmäinen ulkomainen ohjastaja kuninkaallisissa pääsarjoissa. Kuva: Elina Paavola
Armani ja Laura Sipilä nappasivat B-ponien Suomen Mestaruuden. Kuva: Anu Leppänen
Kolmivuotias Onnenseppä oli kisojen ensimmäinen totoravivoittaja. Niko Jokela ja Riikka Seppänen ovat ruunan tärkeimmät ihmiset. Kuva: Elina Paavola
Evartti oli 15-vuotiaana viimeistä kertaa kuninkuuskisassa. Asia ei jäänyt ravien ystäviltä huomaamatta. Kuva: Anu Leppänen
Vuoden 2018 ravikuningas Costello esittäytyi yleisölle vetreänä 17-vuotiaana. Rattailla oli kuninkuuden ajaneen Risto Tupamäen poika Antti Tupamäki. Kuva: Anu Leppänen
Tino Keväänranta palkittiin ravinaisten liiton vuoden suosikkiohjastajana. Kuva: Anu Leppänen
Kuninkuusravit ovat hieno yhdistelmä urheilujuhlaa ja kansanjuhlaa. Kuva: Anu Leppänen
Pikkupirtin Fuegolla oli alla neljä hylkäystä putkeen, mutta lauantaina se pinkoi voittoon. Inka Lempinen tuuletti rattailla. Kuva: Anu Leppänen
Janne Korpi ajoi Quadriofoglion voittoon. Kuva: Anu Leppänen
Pro ja Jockas Rita ovat ravivaltakunnan hallitsijat. Kuva: Elina Paavola