Anu Leppäsen ja Elina Paavolan otosten myötä pääsee palaamaan Teivon Kuninkuusravien tunnelmiin.

Upeaa urheilua ja suuria tunteita – viikonlopun kuvagalleria vie Kuninkuusravien huippuhetkiin

Päätösmatkojen ratavalintatilaisuus veti idän miehet mietteliäiksi. Vasemmalta Henri Bollström, Jarkko Kervinen ja Jani Ruotsalainen.

Päätösmatkojen ratavalintatilaisuus veti idän miehet mietteliäiksi. Vasemmalta Henri Bollström, Jarkko Kervinen ja Jani Ruotsalainen. Kuva: Anu Leppänen

Daisy Ice ja Tapio Perttunen voittivat perjantain Tammakriteriumin. Harva uskoi valjakkoon, jonka voittajakerroin oli lähes 60.

Daisy Ice ja Tapio Perttunen voittivat perjantain Tammakriteriumin. Harva uskoi valjakkoon, jonka voittajakerroin oli lähes 60. Kuva: Elina Paavola

Kuninkuussarjojen erikoinen luonne näkyi kuningatarkisan päätösmatkan maaliintulossa. Akvarelli voittaa ennen sisäradan Villilottaa, mutta Santtu Raitala tuulettaa kolmanneksi sijoittuneen Jockas Ritan rattailla kokonaiskisan voittoa.

Kuninkuussarjojen erikoinen luonne näkyi kuningatarkisan päätösmatkan maaliintulossa. Akvarelli voittaa ennen sisäradan Villilottaa, mutta Santtu Raitala tuulettaa kolmanneksi sijoittuneen Jockas Ritan rattailla kokonaiskisan voittoa. Kuva: Anu Leppänen

Pikkuprinsessa tuli Simosta asti. Tässä Sauli Martimo itse Volsurillansa rattailla, kisassa tammaa ohjasti Jukka Torvinen.

Pikkuprinsessa tuli Simosta asti. Tässä Sauli Martimo itse Volsurillansa rattailla, kisassa tammaa ohjasti Jukka Torvinen. Kuva: Anu Leppänen

Teivon raviradan toimitusjohtajalla Kaisa-Leena Ahlrothilla joukkoineen oli hyvä tuuri säiden suhteen. Sadetta tuli lähinnä ennen kisoja perjantaina sekä sunnuntaina aivan ravien lopulla.

Teivon raviradan toimitusjohtajalla Kaisa-Leena Ahlrothilla joukkoineen oli hyvä tuuri säiden suhteen. Sadetta tuli lähinnä ennen kisoja perjantaina sekä sunnuntaina aivan ravien lopulla. Kuva: Anu Leppänen