Päivän ravit: Paluu arkeen Loviisan kesäidyllissäKuninkuusraveista on palattu monta kokemusta ja muistoa rikkaampana. Raviviikko alkaa Loviisasta, jonka ravitapahtumat tunnetaan lämpimästä tunnelmastaan.
Loviisan kesäravikausi käsittää yhteensä kolmet ravit. Maanantain kilpailut ovat samalla kauden päättäjäiset.
Loviisassa ohjelmassa on molempien rotujen rataennätyskokeet. Kovin ennätys suomenhevosten lähtöön osallistuvista hevosista on Caijuksella, joka ei tänä vuonna osallistunut kuninkuuskilpaan.
Mika Mäkelän valmentama 14-vuotias Caijus on pinkaissut nopeimmillaan mailin aikaan 18,6a, joka ei jää kuin neljä kymmenystä V.G. Voiton nimissä olevasta Suomen ennätyksestä.
Lämminveristen lähtö on jäämässä tyngäksi poissaolojen vuoksi. Ennakkoon nopein ennätyskokeeseen osallistuja on Com Milton. Matias Salon valmentaman ruunan lyhyen matkan ennätys on 10,3a.
Loviisan ravit ovat maanantain pääravit Suomessa. Poikkeuksellisesti pääpelina on Toto4, joka alkaa kuudennesta lähdöstä. Kaikkiaan Loviisassa ravataan 11 lähtöä sekä kaksi ponilähtöä.
Ruotsin maanantaiset pääravit ajetaan Skellefteåssa. Illan päälähdössä Skellefteåtravets Grand Prixissä kilpailee vahva suomalaisedustus.
Petri Salmelan tallista starttaa Henry Flyer Sisu, jota ohjastaa Mika Forss. Janita Luttunen on ilmoittanut mukaan Time Matchin, jota ajaa Ville Pohjola. Riku Salminen matkaa Ruotsiin Colibri Jetin kanssa.
Uumajassa tallia pitävä Jonna Irri osallistuu Skellefteån raveihin kolmella hevosella.Artikkelin aiheet
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