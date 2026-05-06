Päivän ravit: 75-rekka ajaa PilvenmäelleEnnen Vermon superviikonloppua keskiviikon pääravit ajetaan Forssassa. Viime aikojen teemana on ollut pitkät ravit, ja niinpä Pilvenmäelläkin päästellään kilpaa 11 lähdön verran.
Kun ensimmäinen kolmannes vuodesta on ravattu, ajajaliigan tilastot ovat edenneet yhä Santtu Raitalan johdolla. Pihtiputaalainen karautti muilta karkuun heti kauden alussa. Toukokuun alkuun mennessä ero on vain kasvanut. Raitala on voittanut tämän kalenterivuoden aikana jo 141 kertaa.
Selkeä kakkonen liigassa on Hannu Torvinen 78 voitollaan. Kolmossijasta on tällä hetkellä tiukempi kisa. Tällä hetkellä Tuukka Varis on kolmantena 52 ykkössijalla. Jarmo Saarelalla on yksi voitto vähemmän.
Koko Suomen ohjastajien kärkikymmenikkö ajaa Forssassa lukuun ottamatta pohjoisen kisoihin keskittyvää Ville Pohjolaa.
Valmentajaliigassa rahalistan ykkönen on Antti Ojanperän talli, jonka hevoset ovat juosseet rahaa reilut 180 000 euroa. Rahatilaston kakkonen Harri Koivunen on puolestaan alkuvuoden voitokkain valmentaja 38 tolpallaan.
Hevospuolella aivan huippunimet puuttuvat keskiviikkona listoilta, sillä viikonloppuna pidettävissä Finlandia-raveissa on aivan huikeat osallistujalistat.
Toto75-pelin päättävässä tasoitusajossa Time For Me to Fly yrittää pinkoa karkuun takamatkan Knight Rider Hossilta. Time For Me to Flyn valmentaja Tapio Mäki-Tulokas kertoo keskiviikkona MT Hevosissa suojattinsa kuulumiset.
Suomenhevosten kovimmassa sarjassa ravaamaan keskittynyt Rokkijätkä starttaa sisäradalta. Kuusivuotiaana hevonen tuntuu varmistuneen, ja Tapio Perttusen tallissa hevoset ovat kovassa kunnossa.
Toinen suosikki Karlas lähtee liikkeelle ulkoradalta, mutta Hannu Hietanen yrittää varmasti saada ensi askelillaan nopean oriin sieltäkin asemiin. Viime viikonloppuna Karlas vieraili Ruotsin puolella Umåkerissa, missä hurjassa loppukirissä vain Lundsåkens Teknik oli niukasti parempi.
Takarivin Pastori tulee parantamaan edelleen, kun sillä on pari starttia puserossa. Vermon kakkossija Taraorin vanavedessä tuli vähintäänkin lupaavan suorituksen jälkeen.
Keskiviikon Toto86 ratkotaan Ruotsissa ja Norjassa. Solvallassa ravataan kolmivuotiaiden Breeders Coursen karsintoja. Oslossa sijaitseva Norjan päärata Bjerke vastaa osaltaan T86-kohteiden tarjoamisesta.
Solvallan nelivuotislähdössä nähdään jälleen yksi Daniel Redénin jenkki. Uno U.S. avasi Gävlessä Ruotsin uransa vakuuttavalla voitolla. Kovimman haasteen sisäradalta lähtevälle oriille antavat You Bow to No One sekä Mountcastle.
Bjerkessä Iina Aho ohjastaa isänsä Mikko Ahon valmentamaa Ready Trophya viidennessä Toto86-kohteessa. Kaksikkko kiihdyttää matkaan hyvältä sisäradan lähtöradalta.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat