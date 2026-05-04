Massimo Hoist huippuasemista myös Finlandia-ajoonSunnuntaina ajettavan Finlandia-ajon rata-arvonta sujui suomalaisittain pääosin iloisesti.
Kansainvälisen ravikevään huipentava Finlandia-ajo ravataan sunnuntaina 100 000 ykköspalkinnolla. Voittajalle tarjolla on mammonan lisäksi myös kutsu Elitloppetiin.
Rata-arvonta sujui suomalaisittain pääosin kaksijakoisesti. Suurin suomalaistoivo Massimo Hoist ja Seinäjoki Racessa hienosti venynyt Need’em saivat loistoasemat. Massimo Hoistilla on ollut hyvä arpaonni kevään suurtapahtumissa, sillä se lähti kolmosradalta myös Seinäjoki Raceen.
Hanna Lepistön tallista upeasti aloittanut Diamond Truppo sai kohtuullisen kuutosradan, mutta nopea Combat Fighter joutui takariviin kymppiradalle.
Ensimmäistä kertaa urallaan maililla kilpaileva High On Pepper sai ykkösradan. Karsinnan häviäjiä olivat tammat Diva Ek ja Betting Pacer, jotka arvottiin eturivin uloimmille paikoille.
Finlandia-ajon ratajärjestys
1 High On Pepper (Norja) / valmentaja Katja Melkko / ohjastaja Jorma Kontio
2 Need’em (Suomi) / Miika Tenhunen / Iikka Nurmonen
3 Massimo Hoist (Suomi) / Jukka Hakkarainen / Hannu Torvinen
4 Mellby Knekt (Ruotsi) / Timo Nurmos / Magnus Djuse
5 Keep Asking (Ruotsi) / Daniel Redén / Örjan Kihlström
6 Diamond Truppo (Suomi) / Hanna Lepistö / Tommi Kylliäinen
7 Diva Ek (Italia) / Alessandro Gocciadoro
8 Betting Pacer (Ruotsi) / Björn Goop
9 Gio Gash (Alankomaat) / Daniel Wäjersten
10 Combat Fighter (Suomi) / Antti Ojanperä / Santtu Raitala
