Päivän ravit: Lappeen ilta tihkuu tammaenergiaaPerinteinen Villinmiehen Tammakilpa on Lappeen torstaisten ravien kulmakivi. Viisivuotiaille suomenhevostammoille tuli kolme karsintaa. Nelivuotiaat lämminveriset pyrkivät finaaliin neljästä karsintalähdöstä.
Suomenhevosten ensimmäisen karsinnan ennakkosuosikki on Teivon Pikkukuningatar-lähdön yllättäjänä voittanut Kiriliina. Ainakin Beemi ja Soman Rincessa ovat niin ikään kovasti tarjolla finaaliin.
Toisessa lähdössä suosikin paineet ovat Ceepralla. Lopuista finaalipaikoista tulee kova kina muiden kesken.
Kolmannessa lähdössä Viksun Cikka johtaa tasokasta tammakaartia. Muita maininnan arvoisia kilpakumppaneita ovat Tara, Winnowa ja Jorinna.
Lähdön erikoisuus on raviuransa Villinmiehen tammakilvassa aloittava Hitsi. Heidi Jääskeläinen kertoo lempitammansa tarinan torstaina MT Hevosissa.
Suomessa syntyneiden lämminveritammojen karsinnoissa Like My Dream on ensimmäisen karsintalähdön jättisuosikki. Derby meni tammalta alkumatkan laukkaan, mutta Like My Dream palasi voittojen tielle Kasvattajakruunun alkuerässä.
EL Narnia osoitti luokkansa sijoittumalla Derbyssä neljänneksi. Lappeessa toisen karsintalähdön hidasteena on takarivin lähtöpaikka, mutta Hannu-Pekka Korven treenattava on silti lähtönsä ykkösranking. Rich Shade on kovin haastaja.
Kolmas karsintalähtö on ennakkoon tasaisin koitos. Rose Velvet, Sister Serene, Silver Stahl, Go Gaga ja Margaritaz tavoittelevat finaalipaikkaa. EL Nirvana vaanii takarivistä edellä mainittujen epäonnea.
Arctic Fiona on viimeisen karsintalähdön kiinnostavin hevonen. Tamma kärsi kesällä ongelmista, joiden takia Derby jäi kokonaan väliin. Takarivistä lähtevää Juho Ihamuotilan suosikkia haastavat muun muassa Smoked Orange, Space No Limit sekä Margarita Frido.
Ruotsissa ravataan torstaina Östersundissa tuiki tavalliset Toto64-ravit.Artikkelin aiheet
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