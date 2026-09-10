Kolarissa kuollut hirvi voi päätyä leijonan ruoaksiKun pääkaupunkiseudulla autoilija törmää hirvieläimeen, käynnistyy tapahtumaketju, joka johtaa Korkeasaareen.
Osa ihmisravinnoksi kelpaamattomista kolarieläimistä hyödynnetään Korkeasaaren eläintarhassa. Kuolleet hirvieläimet ovat eläintarhassa ravintoa kissaeläimille, ahmoille ja petolinnuille.
”Luonnonvarainen riista tuo tärkeää vaihtelua ruokintaan, sillä kokonaiset ruhot karvoineen ja sorkkineen tarjoavat petoeläimille merkittävää virikearvoa ja erilaista ravintoarvoa teurastamolta saatavaan lihaan verrattuna”, kertoo Korkeasaaren eläintarhan kuraattori Aino Sjöholm.
Suurriistakolarissa poliisi hälyttää paikalle riistanhoitoyhdistyksen ylläpitämän suurriistavirka-avun (SRVA), jonka vapaaehtoiset jäljittävät loukkaantuneen eläimen ja lopettavat sen tarvittaessa eläinsuojelullisista syistä, Riistakeskus kertoo.
Hirvieläin ei aina kuole törmäyspaikalle. Loukkaantunut eläin voi jatkaa matkaa maastossa pitkällekin, jolloin suurriistavirka-avun vapaaehtoiset metsästäjät jäljittävät eläimen.
Helsingissä hoidetaan vuosittain 150 SRVA-tehtävää. Kolarissa menehtyneistä elimistä noin 50 toimitetaan vuosittain Korkeasaareen eläintarhan eläinten ravinnoksi.
Kolarieläinten toimittamisesta sovitaan aina etukäteen Korkeasaaren kanssa. Eläintarha myös tarkastaa jokaisen ruhon soveltuvuuden eläinten ruoaksi.
Esimerkiksi villisikoja ei toimiteta eläintarhan eläimille.
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