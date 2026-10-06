Päivän ravit: Tiistai-ilta on TeivonTiistai-illan ravit ovat lähes nostalgiseen tapaan Teivon raviradalla. Illan urheilullinen kohokohta on kyvykkäiden Al’s Paquitan ja Shackhills Giantin kohtaaminen.Lue artikkelin tiivistelmä
- Teivon tiistairavien kohokohta on Toto5:n neloskohteen Al’s Paquitan ja Shackhills Giantin kohtaaminen.
- Harri Koivusen valmentama Al’s Paquita lähtee takarivistä, Jari Kinnusen Shackhills Giant on voittanut kaudella viidesti.
- Harri Koivusen Prasutagus Secret on Toto5-kierroksen suurin suosikki. Tiistain T86-peli ajetaan Halmstadissa ja Bjerkessä.
Kaksikko iskee yhteen Toto5-pelin neloskohteessa. Harri Koivusen valmentama kolmivuotislupaus Al’s Paquita on kärsinyt huonoista lähtöpaikoista ja on tällä kertaa takarivissä.
Sen viereltä lähtee Jari Kinnusen tallin kyvykäs nelivuotias Shackhills Giant. Se ei ole onnistunut parissa viime kisassaan, mutta raamikas ori on osoittanut voimavarojaan kauden viidessä voitossaan.
Harri Koivusen tallista tulee myös Toto5-kierroksen suurin suosikki, päätöskohteeseen numerolla 12 lähtevä Prasutagus Secret. Sillä ei ole voittoja viiteen viimeiseen, mutta nyt se kohtaa rahasarjassa aika sopivan vastuksen.
Prasutagus Secret kilpaili edellisen kerran reilu kuukausi sitten Turussa. Tuolloin ruuna laukkasi loppukaarteen alussa hyvän sijoituksen nuorten sarjassa.
Tiistain T86-peli ajetaan Halmstadissa ja Bjerkessä. Halmstadin ravien kohokohta on Hallandin mestaruus -lähtö.
Mukavatasoisessa lähdössä on mukana muun muassa Seinäjoki Racessa mukana ollut Stens Rubin sekä muutaman vuoden takainen Elitloppet-osallistuja Usain Töll.Artikkelin aiheet
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