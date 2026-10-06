Valtion maiden suosituimpien hirvi- ja kanalintulupien hankinnat herättävät vuosittain epäilyjä vilpistä − näin vilppiepäilyjä selvitetäänMetsähallituksen tarjoamat mahdollisuudet hirvenmetsästykseen ja kanalinnustukseen ovat suosittuja. Hirven aluelupia haki yli tuhat seuruetta.TilaajalleLue artikkelin tiivistelmä
Artikkelin aiheet
- Metsähallitus sai 1 226 hirvenmetsästyksen aluelupahakemusta, joista 1 161 hyväksyttiin ja 65 hylättiin.
- Ahti Putaalan mukaan Metsähallitus tarkistaa hirvilupahakemusten tietoja pistokokein yhteistyössä riistahallinnon kanssa.
- Putaalan mukaan kanalintulupien bottikäytöstä ei ole löytynyt selviä viitteitä lupamyyntitilastoista.
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