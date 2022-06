Päivän ravit: Vauhti kiihtyy Mikkelissä - ikäluokkatähdet Siirin Valtsu ja V.G. Voitto kohtaavat Varsakunkku-karsinnassa Tiistaina ravataan kilpaa Mikkelissä. Viidestä Toto5-kohteesta peräti neljä lähtöä ajetaan lyhyellä 1600 metrin matkalla.

Kovat voittoajat Mikkelissä on takuuvarma kesän merkki. Niihin on todella hyvät mahdollisuudet illalla, sillä enemmistö illan lähdöistä ravataan 1600 metrin matkalla. Varsinkin Toto5-pelin avauskohteessa kova voittotulos on realismia, kun yhteen iskevät avoimen sarjan lämminveriset William Birdlandin, Tito C.A.:n ja Justice Åsin johdolla.

Eilen Loviisassa kolme lähtöä valmentajana voittanut Tapio Mäki-Tulokas on suuressa roolissa myös Mikkelissä. Miehen tallista on neljä hyvää voittosaumaa illan lähtöihin, kun William Birdlandin lisäksi mukana ovat Magazine Match, Ray Boy ja Rahajamatch.

Neljäs kohde on lämminveristen Cartivet Meeting -karsinta, missä Magazine Matchin lisäksi mukana ovat muun muassa hyväluokkaiset Smokin Ride ja EL Indeed.

Jo ennen Toto5-pelin alkua tapahtuu. Viime vuoden Kriterium-voittaja V.G. Voitto saa vastaansa ikäluokan raharuhtinaan Siirin Valtsun, joka tavoittelee voittoputken jatkumista viisivuotiaiden Varsakunkku-karsinnassa.

Mikkelin ravit alkavat kello 18. Toto5-peli starttaa lähdöstä neljä kello 19.10.

Ruotsissa ravataan peräti viidet ravit tiistaina. Ykkösravit ovat kuitenkin Gävlessä, missä Timo Nurmoksen tallista starttaa kaksi hevosta. A Girl Has No Name ja Daven Port omaavat kumpikin loistavan voittosauman Toto64-pelissä, missä on jackpot-rahaa jaossa yli 136 000 euroa. Jorma Kontio ohjastaa kumpaakin Nurmoksen hevosta illalla.

Gävlen Toto64-peli alkaa kello 20.30.