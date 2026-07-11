Jonna Kurhela on päässyt voittovauhtiin raviradoilla Salamakypärät-kilpailusarjassa mukana oleva Jonna Kurhela toivoo voivansa tulevaisuudessa olla raviurheilun ammattilainen. Toistaiseksi hän on päivätöissä liikunta-alalla.

Jaa Kuuntele

Jonna Kurhela osallistuu tällä kaudella ensimmäistä kertaa Salamakypärät-kilpailusarjaan. Kuva: Maisa Hyttinen / Suomen Hippos

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Jonna Kurhelan ohjastajaura on saanut tuulta siipiensä alle kuluvalla kaudella. Viime vuonna ensimmäisen voittonsa ohjastanut alavutelaisohjastaja on voittanut tänä vuonna jo neljästi.

”Vihdoin ohjastajauralla tapahtui jotakin myönteistä hitaan alun jälkeen. Tänä vuonna olen päässyt ajamaan hyvillä hevosilla kilpaa”, Jonna Kurhela iloitsee.

Kurhela osallistuu Suomen Hippoksen järjestämään Salamakypärät-kilpailusarjaan ensimmäistä kertaa.

Salamakypärien sääntöjä muutettiin viime kaudelle, että myös muut kuin oppilasohjastajat saivat hakea kilpailusarjaan. Sääntömuutoksen myötä Kurhelalle avautui mahdollisuus hakea mukaan. Hän laittoikin hakemuksen jo viime vuoden kisaan, mutta tuolloin hän ei vielä tullut valituksi.

Vaikka Kurhela painottaa useaan kertaan olevansa harrastaja, on perheen hevos- ja raviharrastus laajamittaista. Alavudella sijaitsevalta kotitilalta löytyy puolenkymmentä ajohevosta. Lisäksi kasvamassa on varsoja.

”Melkein koko vapaa-aika menee hevosten ja raviurheilun parissa”, Jonna Kurhela vahvistaa.

Jouko Kurhela valmentaa hevosia yhdessä tyttärensä kanssa. Kuva: Ville Toivonen

Kurhelan perheessä isä Jouko Kurhela vastaa hevosten valmennuksesta yhdessä Jonnan kanssa. Jonnan isoveli Juha Kurhela kengittää hevoset sekä ajaa usein kilpaa perheen hevosilla.

”Juhalla on sen verran paljon töitä, että hevosten valmentaminen jää minun ja isän vastuulle, mutta varsojen opettamisessa hän on aina mukana”, Jonna täsmentää.

”Perheenä me tätä homma tehdään. Ajellaan usein hevosia ristiin, eikä sillä ole väliä, kenen valmennuslistalla hevoset ovat.”

Vaikka raviurheilu ja hevoset ovat olleet Jonna Kurhelan elämän keskiössä lapsuudesta lähtien, hän käy kuitenkin päivätöissä hevosalan ulkopuolella.

”Kouluttauduin liikunnanohjaajaksi. Teen hierojan ja personal trainerin töitä. Toimin osittain yrittäjänä, mutta olen myös Alavuden kaupungin palveluksessa. Liikunta ja urheileminen ovat kiinnostaneet minua aina.”

Jonna Kurhela ja tämän kesällinen oma kasvatti Like A Boss (Zephyr Kronos). Kuva: Jonna Kurhelan albumi

Yrittäjänä toiminen helpottaa raviurheilun harrastamista ja pidemmänkin matkan päähän ohjastamaan lähtemistä. Jonna Kurhela on ollut kahdesti mukana Montékypärät-kilpailusarjassa.

Nouseva ohjastaja haluaa panostaa tällä kaudella Salamakypärien lisäksi amatööriohjastajien SM-liigaan. Hän on ehtinyt jo voittaa kaksi SM-liigalähtöä oman tallin Maybe Hotilla.

”Finaalipaikkaan kuitenkin tarvitaan hyviä sijoituksia myös jatkossa. Lähden mielelläni ajamaan kilpaa kauemmaskin”, Kurhela vinkkaa.

Jonna Kurhelan haaveena olisi siirtyä jossakin vaiheessa täysipäiväiseksi raviurheilun ammattilaiseksi. Kotitila tarjoaa hyvät valmennusmahdollisuudet. Alavus on myös ravikarttaa ajatellen hyvällä paikalla.

”Seinäjoelle on matkaa reilut 50 kilometriä, ja Jyväskylään, Tampereelle ja Kaustiselle on matkaa vajaat 150 kilometriä. Kotoa pääsee aika hyvin kilpailemaan moneen paikkaan”, Kurhela painottaa.

Hevoset ovat syrjäyttäneet lehmät aiemmin maitotilana toimineella kotitilalla.

Monipuolisten valmennuspaikkojen erikoisuutena on erillinen hevosten uittopaikka.

Aiemmin Kurhelat uittivat hevosiaan soutuveneen perästä, mutta hevoset uitetaan 85-metrisellä uittopaikalla. Reilut puolitoista metriä syvä vesi tarjoaa hyvän vaihtelun hevosten kesävalmennukseen.

”Hevosia talutetaan uittopaikan reunalta, ja minusta se on miellyttävämpi vaihtoehto kuin soutuveneellä uittaminen. Toki hevosia myös ajetaan kesäisinkin.”

Jonna Kurhela painottaa uittamisen olevan hevosille hyvä palautuskeino starttien jälkeisinä päivinä.”

”Uiminen on kuumalla ilmalla hevoselle muutenkin paljon mielekkäämpää tekemistä. Riippuu vähän hevosesta, mutta niitä uitetaan kuudesta kymmeneen altaanmittaa kerrallaan.”

Juha Kurhelan ohjastama Liina Liekki osallistui vuoden 2021 kuningatarkilpailuun. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Vaikka Kurhelat ovat menestyneet tällä kaudella parhaiten lämminverisillä, perheen toistaiseksi paras hevonen on ollut suomenhevonen.

Pikkuvarsana ostettu Liinan Liekki oli mukana kotirata Seinäjoen vuoden 2021 kuningatarkilpailussa. Liinan Liekki joutui kuitenkin lopettamaan kilpauransa vuonna 2022 vasta 11 vuotiaana.

”Jalkaterveyden kanssa tuli sen verran paljon ongelmia, että meidän oli nostettava kädet pystyyn raviuran kanssa”, Kurhela harmittelee.

Siitosuralle siirtyminen ei ole sujunut suunnitelmien mukaisesti, sillä Liinan Liekki ei ole tullut kantavaksi useista yrityksistä huolimatta. Kurhelat eivät ole kuitenkaan luopuneet toivosta.

”Liinan Liekki asustaa nykyisin tuttaviemme luona. Heillä on vieläkin paremmat edellytykset saada tamma kantavaksi. Mikäli Liinan Liekki tulisi kantavaksi ja varsoisi, tulee varsa meille.”