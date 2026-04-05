Ravikuningatar Virin Camilla on kuollutVuoden 2020 ravikuningatar Virin Camilla menehtyi sunnuntaiaamuna ähkyyn.
Ravikuningatarten varsin harvalukuinen joukko pieneni sunnuntaiaamuna, kun vuoden 2020 kuningatar Virin Camilla (Cameron) menehtyi Yliopistollisessa hevossairaalassa ähkyyn.
Reino Miettinen hevosen omistajaperheestä kertoo Virin Camillaa hoidetun ensin kotitallilla, mutta kun ähkyoireet eivät lauenneet, tamma kuljetettiin hevossairaalaan.
”Sekä ohutsuolessa että paksusuolessa oli hiekkaa, mutta se saatiin leikattua lauantai-iltana. Sunnuntaiaamuna kuitenkin soitettiin, että tamma on menehtynyt”, Miettinen kertaa.
Virin Camilla oli 19-vuotias. Sitä ei astutettu viime vuonna, mutta siitosuran jatko oli ajatuksissa. Virin Camillasta jäi kolme varsaa, kolmivuotias tamma Clementina (Parvelan Retu), kaksivuotias ori Caret (Parvelan Retu ja yksivuotias tamma Maicci (Vaellus).
”Vanhin varsa on kokonaan meidän. Kaksivuotiaasta meillä on viiden osuuden kimppa, se on Juha Utalalla treenissä. Viime vuoden varsa on neljän hengen porukalla, jossa emme ole itse mukana”, Reino Miettinen kertoo.
Virin Camilla oli viidesti mukana kuningatarkisassa ja sai uralleen kruunun viimeisellä yrityksellään Seinäjoella 2020. Vuonna 2017 Virin Camilla oli kuningatarkisan kolmas.
Virin Camilla kilpaili urallaan 127 kertaa totosijoin 14-21-16 ja ansaitsi 275 530 euroa. Ennätyksensä 21,3a se juoksi voittaessaan Vermon vuoden 2017 kuningatarkisan mailin osamatkan.
Siilinjärveläisen Miettisen perheen Scuderia Camerata omisti Virin Camillan pikkuvarsasta lähtien. Miettiset ostivat Virin Camillan kasvattaja Heikki Smolanderilta alkusyksystä 2007 tamman ollessa parin kuukauden ikäinen.
"Aivan ehdottomasti elämäni hevonen, eikä tuollaista enää tulekaan", Reino Miettinen painottaa.
- Osaston luetuimmat