Ari Moilanen on nähnyt sääntöjen ja ajotapojen muutoksen: ”Rauhallisella ajotyylillä lopputulos saattaa olla parempi” Huippuohjastaja Ari Moilasen mielestä ravien ajotapasäännöt ovat muuttuneet oikeaan suuntaan. ”Se oli aikanaan ihan mahdotonta viuhtomista.”

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Ari Moilasen mielestä on hyvä, että ravien ajotapasääntöjä on tiukennettu. Kuva: Anu Leppänen

MT Hevoset | Ravit Harri Pirinen

Ravilegenda Pekka Korven toissa viikonloppuna Suur-Hollola-ajojen yhteydessä saamat merkittävät ajokiellot ja sakot ovat puhuttaneet ravipiireissä.

Korpi, 76, sai kolme ajokieltoa ja sakkoa toistuvasta kielletystä ajotavasta. Ajokieltoa tuli kolme viikkoa ja sakkoa yhteensä 900 euroa.

Jälkikäteen Korpi manasi MT Hevosten haastattelussa, että ”enää ei saa yhtään käskeä” ja että hän ei ole ymmärtänyt uusia sääntöjä tarpeeksi hyvin.

Vuosittain pitkälti toista tuhatta lähtöä ajava, vuodesta 1978 alkaen yli 62 000 starttia ajanut Ari Moilanen ei ole Korven kanssa täysin samoilla linjoilla.

”Ei se nyt ihan niin ole, ettei saisi yhtään käskeä. Mutta säännöt ovat kiristyneet paljon, ja niihin vain pitää sopeutua, allekirjoittaneenkin”, Moilanen sanoo.

Moilasen mielestä on täysin oikein, että ajamista on pyritty siistimään säännöillä.

”Se oli ihan mahdotonta viuhtomista joskus aikanaan. Jos vertaa vaikka 1980-lukuun, ajaminen on nykyään ihan eri näköistä. Säännöt ovat pikkuhiljaa kiristyneet ja ajaminen on siistiytynyt. Olen ihan samoilla linjoilla sääntöuudistusten kanssa”, Moilanen sanoo.

Keskustelu ravien sallituista ajotavoista roihahti toissa viikonloppuna, kun Pekka Korpi sai Jokimaalla kolme ajokieltoa ja sakkoa kielletystä ajotavasta. Kuva: Anu Leppänen

Moilasen mielestä nykyiset ajotapasäännöt eivät ole liian tiukkoja. Sen hän kuitenkin myöntää, että hänellä, kuten muillakin pitkän linjan kuskeilla on ollut uusiin sääntöihin totuttelemista.

”Vanhemmalla polvella uusittuihin sääntöihin tottuminen on varmasti vaikeampaa kuin nuorilla. Ja joskus säännöt vaan tahtovat unohtua, kun kilpailuvietti on kova ja marginaalit ovat pieniä. Silti on ihan oikein, että säännöt ovat kiristyneet”, Moilanen pohtii.

Hän itse sai viikko sitten Mikkelissä 50 euron sakon Capumin rattailla ajovitsan tai ohjien sääntöjen vastaisesta käytöstä.

”Aika vähillä sakoilla olen selvinnyt. Tuokaan sakko ei tullut ajovitsan käytöstä, vaan olin vaan muuten touhukkaana loppusuoralla. Olinko sitten nostanut tai heiluttanut ohjia jotenkin niin, että se on näyttänyt tuomarien mielestä rumalta”, hän miettii.

”Pitäisi vaan muistaa säilyttää maltti silloinkin, kun käännytään loppusuoralle.”

Moilanen ei ota tarkemmin kantaa Pekka Korven saamiin sanktioihin, mutta muistuttaa, ettei tämänkään kohdalla ollut kyse piiskalla käskemisestä.

”Ei Pekkakaan oikeastaan piiskalla käske koskaan, mutta touhuaa muuten rattailla”, Moilanen huomauttaa.

Ari Moilasen mukaan ylimääräinen ”touhuaminen” rattailla harvoin parantaa lopputulosta. Kuva: Elina Paavola

Piiskan käytöstä on tehty tutkimuksia, joiden mukaan hevoset saattavat jopa hidastaa vauhtiaan, kun ohjastaja käyttää piiskaa merkinantotarkoituksessa.

”Varmasti jonkun hevosen kohdalla onkin niin. Nykypäivän ravihevoset ovat niin hyvin opetettuja ja treenattuja, että hyvin harvoin piiskan käytöstä on mitään vastaavaa hyötyä. Enemmänkin hevoset menevät kyttyrään piiskan käytöstä”, Moilanen tietää.

Moilasen mielestä ajokulttuurin muutos on tervetullutta myös sen vuoksi, miltä laji näyttää ulospäin.

”Ajokulttuuri on siistiytynyt tosi paljon viime vuosikymmenen aikana, ja suunta on täysin oikea. Mutta pitää myös muistaa, että sellainen kuskin heiluminen ja huojuminen, joka saattaa pistää ulkopuolisen silmään, ei välttämättä ole hevosta kohtaan niin paha miltä se näyttää”, hän muistuttaa.

”Jokaisella kuskilla on oma tyylinsä ajaa. Toiset touhuavat rattailla enemmän ja toiset vähemmän. Mutta harvoin se touhuaminen edistää lopputulosta. Rauhallisella ajotyylillä lopputulos saattaa olla sama tai jopa parempi kuin ylimääräisellä touhuamisella”, Moilanen tietää.