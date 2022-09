Viikonlopun ravit: Suuri Suomalainen Derby kruunaa Vermon huippuviikonlopun - Ruotsissakin ratkaistaan ikäluokan parhaat nelivuotiaat Yksi ravivuoden hienoimmista kilpailuista kotimaassa on täällä. Nelivuotiaiden lämminveristen ykkönen ratkeaa maan pääradalla Vermossa.

Perjantai 2. syyskuuta

Vermo aloittaa kaksipäiväisen Derby-tapahtuman kymmenen lähdön mittaisilla raveilla. Ravi-illan ykköslähdöt ovat kylmäveristen sekä lämminveristen TammaCup-finaalit. Molemmissa lähdöissä on 10 000 euron ykköspalkinnot.

Kylmäveritammojen koitoksessa iskevät yhteen muun muassa paalulta starttaavat Helmi-Huki, Aamulento, Valkia ja Siirin Liisi. Takamatkalta haastaa tiukimmin Hollaus.

Lämminveristen lähdössä Father’s Hope juoksee pakoon takamatkan Cream Candyä ja El Indeediä.

Toto5-pelin avauskohteessa Celsius Evo pyrkii palaamaan voittokantaan. Ruuna sai pitkän tauon jälkeen startin alle. Vastassa on muun muassa Suurmestaruus-finalisti Astrum.

Toisessa kohteessa El Kickoff on lähdön suuri ennakkosuosikki. Kriteriumiin tähtäävä kolmevuotias on voittanut viisi kertaa uran kuudesta kilpailusta. Perjantaina hevonen starttaa yksin 20 metrin takamatkalta.

Vermon ravit alkavat kello 18. Toto5-peli alkaa ravien neljännestä lähdöstä kello 19.10.

Ruotsin puolella ravataan Xpress-muodossa kahdella paikkakunnalla. Rataparina on Boden ja Bollnäs. Petri Salmelan talli on avainroolissa Bodenissa. Mika Forss ohjastaa useampaa Salmelan valmennettavaa.

Toto64-pelin jättöaika päättyy kello 21.30.

Tototalk-lähetys TotoTV:ssä kello 18.00-22.30. Asiantuntijoina ovat Toni Niemistö ja Jarkko Litmanen.

Lauantai 3. syyskuuta

Vermossa on Suuri Suomalainen ravipäivä. Nelivuotiaiden Suomessa syntyneiden lämminveristen sähköinen 2620 metrin ryhmäajo kruunaa hienon raviviikonlopun Vermossa. Derbyn voittajaa odottaa 120 000 euron lisäksi suuri määrä mainetta ja kunniaa. Voittajan nimi jää historian kirjoihin, joka pitää sisällään upeita voittajia vuosien takaa.

Tänä vuonna voitosta taistelevat tiukimmin Dusktodawn Boogie, EL Jetpack ja Shackhills Twister.

Ravipäivän toiseksi suurimmat setelit jaetaan lämminveristen Suomen mestaruudessa. Tiukimmin voitosta kamppailevat hienon paluun kaviourille tehnyt Atupem ja sen sisäpuolelle arvottu kaksinkertainen Suomen mestari Next Direction. Hienon lähdön täydentävät kaksi suurvoittoa kesällä ravannut Run For Royalty ja hyvävireinen Always Ready. Kilpailun hallitseva Suomen mestari on American Hero, jolle arvottiin takarivin lähtöpaikka.

Tähtisprintterissä on vain yksi suuri suosikki. Parvelan Retu jahtaa Vermossa kolmatta peräkkäistä voittoaan. Ori sijoittui Forssan kuninkuuskilpailussa toiseksi heinäkuussa.

Derby Consolation -lähdössä Kriterium-voittaja Planbee kohtaa Salam Aleikumin.

Studiolähetys kello 13.00-17.45. Studiossa ovat asiantuntijoina Kari Lähdekorpi ja Harri Koivunen. Lähetyksen juontaa Jere Törmänen. Haastattelijana on Jarkko Litmanen.

Jägersrossa aloitetaan myös kaksipäiväinen Derby-viikonloppu. Toto75-kierroksen kolmas kohde on kultadivisioona, missä suosikkina starttaa Reijo Liljendahlin tallin Admiral As. Vastaan asettuu Önas Prince.

Toto75-peli alkaa kello 17.20.

Sunnuntai 4. syyskuuta

Kotimaassa ravataan kahdella paikkakunnalla. Mikkeli aloittaa kilpailupäivän kello 13 alkavilla raveilla. Mikkelissä ravataan yhteensä 10 lähtöä.

Toto4-avauksessa kotiradan Erik Flash kohtaa hyvävireisen Alladin Bron. Toisessa kohteessa Lotteria Maracat jahtaa voittoa takarivistä. Kolmannessa kohteessa Lightning Luca on sopivan tehtävän edessä. Päätöskohteessa taistelevat muun muassa Minbrisk, Gold Arrow Web ja Damiano.

Toto4-peli alkaa kello 14.10.

Kotimaan ykkösravit ravataan Rovaniemellä. Iltapäivä huipentuu suomenhevosten perinteiseen Kirppu-Ajoon. Voittajaa odottaa 15 000 euroa. Ravikuningas Evartti kohtaa Ruunaruhtinas Stallonen.

Toiseksi suurimmat setelit jaetaan lämminveristen Lapland Cup -lähdössä. Voittajalle on tarjolla 5000 euroa. Neljä kertaa viiteen viimeiseen starttiin voittanut Some Come saa haasteen paalun Boulder Predatorilta.

Rovaniemen ravit alkavat kello 16. Toto5-peli starttaa kello 17.10.

Ruotsissa on mahtava ravipäivä sunnuntaina. Jägersron perinteinen Derby-päivä huipentuu nelivuotiaiden suureen finaaliin. Supertähti Francesco Zet saa vastaansa sisäpuolelta starttaavan Lulius Bokon. Timo Nurmoksen tallin Lulius Boko ei ole vielä koskaan hävinnyt urallaan. Voittajalle on tarjolla kaksi miljoonaa kruunua ja premiechansenin myötä jopa neljä miljoonaa kruunua.

Toto75-pelin kolmas kohde on nelivuotiaiden Tammaderby. Timo Nurmoksen tallista starttaa peräti kuusi hevosta. Suosikki on Mika Forssin ohjastama ja Oraviston Talli Oy:n omistama suomalaistaustainen Lara Boko. Premiechansenin myötä ykköspalkinto on jopa kaksi miljoonaa kruunua.

Toto75-peli starttaa kello 16.00.

Asiantuntijalähetys kello 15.00-18.45. Asiantuntijoina ovat Kari Lähdekorpi ja Marko Lähteenmäki.