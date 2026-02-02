Pekka Kaidesoja palkattiin Hippos ATG:n riveihinTunnettu mediapersoona Pekka Kaidesoja on palkattu toimintaansa käynnistävän peliyhtiö Hippos ATG:n sisältövastaavaksi.
Hippos ATG tiedotti Pekka Kaidesojan palkkauksesta maanantaina iltapäivällä. Kaidesojan titteli on Head of Content, mikä suomeksi tarkoittanee osapuilleen sisältövastaavaa.
Pekka Kaidesoja on toiminut pitkään urheilumediassa ja televisiotuotannoissa sekä kansainvälisesti että Suomessa.
”Raviurheilu on hänelle tuttu laji, ja hänellä on vahvaa journalistista kokemusta sekä käytännön osaamista suorien lähetysten tuotannosta”, Hippos ATG:n tiedotteessa mainitaan.
Ravipiireissä Pekka Kaidesoja muistetaan muun muassa kriteriumvoittaja Lewis Alen osaomistajana. Hän on myös vastannut Nordic King -ravien tiedotuksesta.
”Hippos ATG:llä on ainutlaatuinen mahdollisuus uudistaa tapa, jolla vedonlyönti- ja ravisisältöjä esitetään Suomessa”, Kaidesoja kuvailee tiedotteessa.
Hippos ATG on Suomen ravikeskusjärjestö Suomen Hippoksen ja ruotsalaisen peliyhtiö ATG:n yhdessä perustama peliyhtiö. Hippos ATG:n on tarkoitus aloittaa Suomen markkinoilla vuonna 2027, kun markkinat avautuvat lisenssijärjestelmään.Artikkelin aiheet
