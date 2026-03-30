Päivän ravit: Callela Nelson Teivon tähtiKeväällä huippuhevosia tupsahtelee starttiin harva se päivä. Maanantaina Teivossa on Callela Nelsonin vuoro.
Jukka Hakkarainen on valinnut Callela Nelsonin avausstartiksi Teivon avoimen mailin. Rata-arvonta oli nopealle avaajalle suosiollinen. Hannu Torvinen siivittänee kakkosradalta ruunan keulaan, mistä se hallitsee tilannetta.
Callela Nelson starttasi viimeksi marraskuun alussa Seinäjoen kultadivarissa. Tallikaveri Massimo Hoist oli omassa kauden avauksessaan mainiossa vireessä, ja samaa sopii odottaa Callela Nelsonilta.
Vastustajista Goeland d’Haufor palaa yli puolen vuoden tauolta. Väkivahvaa ranskalaishevosta ei lyhyt matka suosi. On joka tapauksessa mielenkiintoista nähdä, mitä Markku Niemisen talvitreeni on hevoselle tehnyt.
Teivossa on jaossa Kuninkuusraveihin oikeuttavia pisteitä suomenhevostammoille. Tasaisessa pistelähdössä ovat mukana mm. Tammaderbyn viime vuoden voittaja Akvarelli, Cajsa Rok, Landen Iita sekä Ypäjä Päivi.
Mielenkiintoa löytyy myös Marko Korven ja Journey Stablen ensimmäisissä kilpailusuorituksissa Suomeen muuton jälkeen. Viivalla on tänään kaksi hevosta, joista erityisesti Jax Journeyn suoritus kannattaa väijyä huolella.
Tommi Kylliäisen ohjastama luokkahevonen haastaa lähdössä Grand Circuitin, joka on ollut erinomainen Suomen starteissaan. Marko Korven kuulumisia voi lukea maanantaina MT Hevosista.
Teivon raveissa on peräti 11 lähtöä. Kisat alkavat kello 18.00.
Tukku suomalaisia hevosia ja ohjastajia vierailee tänään Bodenissa. Ruotsin puolella vaikuttavista suomalaisvalmentajista erityistä vipinää on Petri Salmelalla, joka on ilmoittanut starttiin tusinan verran hevosia. Mika Forssilla on ajettavat peräti yhdeksässä lähdössä.
Lämminveristen kovimman sarjan suosikki on Suomenkin puolella voimiaan näyttämässä käynyt King of Djazz, jolla riittää 2640 metrin tasoitusajossa kierrettävää neljänkympin pakilta. Valmentaja Sandra Eriksson hyppää tänään kuskinpukille.
Bodenin T64-peli menee kiinni kello 20.30.
