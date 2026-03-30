Maatalous hävittää maailman metsiä – tässä ovat pahimmat metsäsyöpöt Kalmarin teknillisen yliopiston tutkijat löysivät useita metsäkadon aiheuttajia, joita ei aiemmin ole juuri huomioitu.

Maissin viljely on yksi maailman mittakaavassa merkittävä metsäkadon aiheuttaja. Kuva: Carolina Husu

Henrik Hohteri

Ruotsissa Kalmarin teknillisen yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa kartoitettiin maailmanlaajuisesti, miten erilaiset maataloushyödykkeet aiheuttavat kullakin alueella metsäkatoa.

Tutkimus vahvistaa aiemman havainnon siitä, että naudanlihan tuotanto on merkittävin metsäkadon aiheuttaja. Sen osuus vuosien 2001–2022 metsäkadosta on 40 prosenttia.

Tutkijat havaitsivat myös, että paikalliseen ruuankulutukseen päätyvien maissin, riisin ja kassavan eli maniokin viljely aiheuttaa enemmän metsäkatoa kuin vientihyödykkeiden kuten kaakaon, kahvin ja kumin tuotanto. Ensiksi mainittujen yhteenlaskettu osuus oli 11 prosenttia, ja jälkimmäisten alle viisi prosenttia metsäkadosta.

”Keskustelu metsäkadosta on pyörinyt paljon sen ympärillä, miten rikkaiden maiden asukkaat aiheuttavat metsäkatoa tuontihyödykkeiden kautta, ja se on kyllä todella tärkeää ymmärtää. Mutta emme saa unohtaa, että suuri osa metsäkadosta johtuu maataloustuotannosta kotimarkkinoille. Joten voidaksemme todella hillitä metsäkatoa meidän pitää vaikuttaa tuottajamaihin”, apulaisprofessori Martin Persson sanoo tiedotteessa.

Tutkimuksessa yhdistettiin satelliittikuvien tietoa maataloustilastoihin.

Malli kattaa 179 eri maata ja 184 eri hyödykettä. Vuosina 2001–2022 ruuantuotannon takia on hävinnyt 122 miljoonaa hehtaaria metsää, mikä on noin kuusi kertaa enemmän kuin Suomen puuntuotantoon soveltuva metsäpinta-ala.

80 prosenttia maailman metsäkadosta tapahtui tropiikissa. Brasilian osuus siitä oli 32 prosenttia, Indonesian yhdeksän ja Kiinan kuusi prosenttia.