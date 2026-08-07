Suomalaisvalmentajan lisenssi hyllylle Ruotsissa pahoinpitelyvideon seurauksenaSosiaalisessa mediassa levinnyt hevosen pahoinpitelyvideo aiheutti Ruotsissa toimivan Veikko Haapakankaan valmentajalisenssin pikaisen perumisen.
Levinneessä videomateriaalissa näkyy, kuinka Veikko Haapakangas toistuvasti lyö hevosauton kopissa olevaa hevosta.
Järkyttävä video tuli myös Ruotsin kattojärjestön Svensk Travsportin tietoon. ST:ssä ei aikailtu, vaan Haapakankaan valmentajalisenssi peruttiin väliaikaisesti. ST:n mukaan päätökseen ei voi hakea muutosta.
Svensk Travsportin tiedotteessa todetaan:
”Tapaus koskee tilannetta, jossa Svensk Travsport epäilee määräysten rikkomista Svensk Travsportin tietoon tulleiden videotallenteiden perusteella. Svensk Travsport päättää peruuttaa A-valmentajan lisenssin, kunnes oikeusviranomaiset ovat ratkaisseet asian lopullisella päätöksellä. Tapauksen lisätutkinta on käynnissä. Päätökseen luvan väliaikaisesta peruuttamisesta ei voi hakea muutosta.”
Kaksi Veikko Haapakankaan valmentamaa hevosta on ilmoitettu Kalmarin raveihin perjantaiksi. Hevoset on jätetty kilpailuista pois.
Veikko Haapakangas on toiminut Göteborgin lähistöllä sijaitsevan Stall Dencon vastuuvalmentajana. Vuosi 2025 oli tuloksellisesti kovaa nousua tehneen valmentajan paras. Tätä edeltävän vuoden menestyksestä Haapakangas huomioitiin Vuoden komeetta -palkinnolla.
Tapauksesta uutisoi Ruotsissa muun muassa Travronden.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat