Kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.) vaatii Orpon hallitusta koolle ja alentamaan polttoaineiden hintaa. Maatalousministeri Sari Essayah (kd.) poistaisi jakeluvelvoitteen käytöstä puoleksi vuodeksi.

Kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.) vaatii Orpon hallitusta koolle ja alentamaan polttoaineiden hintaa. Maatalousministeri Sari Essayah (kd.) poistaisi jakeluvelvoitteen käytöstä puoleksi vuodeksi. Kuva: Johannes Tervo, Carolina Husu, Jaana Kankaanpää, koonnut: Aatu Jaakkola

Politiikka ja talous

Raakaöljyn korkea maailmanmarkkinahinta näkyy ja tuntuu Suomessa bensapumpuilla. Bensalitrasta 95:sta on saanut viime päivinä pulittaa keskimäärin yli 2,2 euroa litralta ja 98-oktaanisesta yli 2,3 euroa litralta. Dieselin hinta huitelee vieläkin korkeammalla, lähellä 2,5 euron litrahintaa.

Polttoaineiden hinnat ovat pysytelleet huomattavan korkealla tasolla siitä lähtien, kun Yhdysvaltain ja Israelin sota Irania vastaan alkoi helmikuussa.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, keskustalainen kansanedustaja Jouni Ovaska vaatii tiedotteessaan Petteri Orpon (kok.) hallitusta välittömästi koolle. Ovaskan mielestä hallituksen on selvitettävä sisäinen bensariitelynsä ja ennen muuta löydettävä ratkaisuja polttoaineiden hintojen hillitsemiseksi.

Ovaskan mukaan ammattidieselin lykkääminen vuoteen 2028 on tässä tilanteessa aivan liian hidasta.

”Se on otettava käyttöön nopeammin, riittävän laajana ja sellaisella palautus­tasolla, jolla on todellista merkitystä kuljetusyrityksille”, Ovaska vaatii.

”Toin kevään kehysriihessä viime vaiheen neuvottelupöytään nimenomaan kompromissiesityksen siitä, että jakeluvelvoitetta olisi alennettu määräajaksi.” Sari Essayah

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) kommentoi tänään maanantaina Facebook-päivityksessään, että eräät perussuomalaiset kansanedustajat levittävät väitettä, jonka mukaan kristillisdemokraatit olisi vastustanut jakeluvelvoitteen alentamista kevään kehysriihessä.

”Tätä väitettä on myös medioissa siteerattu. Toin kevään kehysriihessä viime vaiheen neuvottelupöytään nimenomaan kompromissiesityksen siitä, että jakeluvelvoitetta olisi alennettu määräajaksi”, Essayah sanoo.

Essayah myös uusii aiemman vaatimuksensa.

”Eli lasketaan jakeluvelvoitetta määräajaksi 6 kk:n ajalta. Alkuvuoden aikana tilannetta voidaan arvioida uudelleen, ja tuleva hallitus linjaisi sitten jatkosta.”

Kansanedustaja Minna Reijonen (ps.) väitti 18.9. julkaistussa kirjoituksessaan Karjalaisessa, että muut hallituspuolueet eli kokoomus, KD ja RKP vastustavat jakeluvelvoitteesta joustamista.

Kallis polttoaine koettelee maataloutta. Kuva: Lari Lievonen

Erittäin kallis polttoaine rasittaa muun muassa kuljetusalan sekä maatalouden kannattavuutta.

”Kustannusten nousu kasvattaa euromääräistä liikevaihtoa, mutta nakertaa samalla kuljetusyritysten kannattavuutta. Polttoaineen hinnan nousu osuu kuljetusyrityksiin rajusti”, SKAL:n puheenjohtaja Jari Välikangas toteaa.

MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä vaati elokuussa, että Orpon hallituksen on laskettava polttoaineen hintaa.