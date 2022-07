Ravivihje: Next Direction ja Jason's Camden kohtaavat Festivaaliajossa Kaustisen Toto75-kierroksen ankkureina ovat Eventful Swamp ja Lemieux Boko.

Jaa

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Kaustisella kisataan perjantaina ja lauantaina. Toinen kilpailupäivä huipentuu Festivaali-ajoon. Suomen parhaimmistoon kevään riuskojen otteidensa ansiosta kohonnut Jason's Camden tuskin pystyy pitämään sisäradalta keulapaikkaa, ja matkaan voi tulla tämän myötä mutkia.

Next Direction loisti Killerin Eliitissä johtavan kupeelta, mutta nyt alla on kuukauden huili. Next Direction on saanut kutsun St. Micheliin. Voi olla, että ruunalla säästellään ruutia jo ensi viikon suurponnistukseen.

Iskukykyinen ruotsalaisvieras From the Mine on joutunut ilkeälle paikalle. Catarina Nordqvistin suojatti pullahtaa ensimmäiseksi varahevoseksi.

Vihjeen ankkurit ovat Eventful Swamp ja Lemieux Boko. Ensin mainittu on mainio aloittelija, vaikka ei isoveljensä Graceful Swampin tapaan megatähtenä loistakaan. Vermossa reissu meni vaativaksi, ja Eventful Swamp kesti lisämetrit urhoollisesti.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Lemiuex Boko liukui juhannuksena ajoissa keulapaikalle, ja loppu oli Kurri Jari Bokon pikkuveljen totaalista dominointia. Kaustisella kiilaa Lemieux Bokon rattaisiin iskee Bond Eagle, mutta varma kyennee torjumaan haastajansa sekä alussa että lopussa.

Toisen kohteen Disain on joko tai -hevonen. Oikeana päivänään tamma vetää lähtöään alusta loppuun. Heikkona hetkenä homma voi kuitenkin olla laukan vuoksi ohi heti kättelyssä.

Tasaisen varmaa jälkeä painava Järvsö Nilsingemar kannattaa liittää lapuille mukaan. Jyväskylässä balanssi oli väärä, mutta viimeksi ruuna oli kengät jalassa taas tasapainoisempi.

”Lystilän Lento vaikuttaa kovimmalle vastustajalle. Kolmen porukkaan pitäisi Järvsö Nilsingemarilla olla lähtöpaikasta huolimatta mahdollisuudet”, valmentaja Tiina Koskinen valaisee.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Kierroksen kiinnekohtiin kuuluvat pitkien matkojen matsit. Lämminveristen puolella kuumimmat nimet starttaavat pakilta, kylmäveristen koitoksessa paalulta.

Toto75-vihjeet:

Lähtö 1: 3 Eventful Swamp (6,8)

Lähtö 2: 2,9,1,10,3 (5,11)

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Lähtö 3: 12,13,2,1,3 (5,7)

Lähtö 4: 5 Lemieux Boko (6,11)

Lähtö 5: 1,2,13,10 (3,11)

Lähtö 6: 2,1,3,8,5 (9,7)

Lähtö 7: 5,1,4 (7,9)

1 500 riviä x 0,05 euroa = 75 euroa

Viikon väistö

Toto75, lähtö 4: La Donna Perfetta on loistolyönnissä, mutta surkea lähtöpaikka torpedoi mahdollisuuksia.

Viikon varma

Toto75, lähtö 4: Lemieux Boko on löytänyt menoonsa varmuuden, ja tulosta tulee. Ori viiletti PowerParkissa kovan täyden matkan tuloksen 13,6 kuin puolivaloilla.

Viikon yllättäjä

Toto75, lähtö 2: Suosikeista Disain, Tähtitie ja Lystilän Lento ovat alttiita epäonnistumisille. Jos niillä vastustaa, voittoon voi nousta luotettavasti tamppaava Järvsö Nilsingemar.

Voit kopioida pelivihjeen Veikkauksen palveluun tästä linkistä