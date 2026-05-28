Adrian Kolgjini kasvatti Heiskasen – ”Tulevalla huippuhevosella pitää olla arvoisensa nimi”Solvallassa perjantaina järjestettävässä Elitauktionissa on myynnissä muun muassa Heiskanen sekä Tauno Boko.
Sunnuntaina Elitloppetiin ajamansa ja valmentamansa Luke The Spookin kanssa osallistuva ruotsalaisvalmentaja Adrian Kolgjini harrastaa myös pienimuotoista kasvatustoimintaa.
Perjantaina Elitauktionissa myynnissä oleva Kolgjinin kasvatti on nimettu Heiskaseksi (Francesco Zet).
Adrian Kolgjinin mukaan on aivan itsestään selvää kenen mukaan orivarsa on nimetty. Pitkän ja menestyksekkään valmentajauran Ruotsissa tehnyt Veijo Heiskanen nauttii kovaa arvostusta Adrian Kolgjinin silmissä.
”Veijo on yksi kovimmista valmentajista kautta aikojen, ja varsalla on todella mielenkiintoinen suku. Tulevalla huippuhevosella pitää olla arvoisensa nimi”, Kolgjini myhäilee.
Adrian Kolgjini painottaa, että perjantain Elitauktionissa numerolla 87 myynnissä oleva Heiskanen ei irtoa halvalla.
”Jos en saa haluamaani hintaa, niin pidän sen itselläni. Mutta kaikkein parasta olisi, jos Veijo huutaisi varsan huutokaupasta. Ympyrä sulkeutuisi sopivasti”, Adrian Kolgjini naurahtaa.
Veijo Heiskanen ei ole ensimmäinen tunnettu suomalainen, jolla on ruotsalainen ravikaima. Hyvällä menestyksellä jääkiekkoa Ruotsissa pelanneiden Timo Jutilan, Jarmo Myllyksen, Juha Nurmen ja Veli-Matti Ruisman mukaan on nimetty ruotsalaisravurit.
Kahdeksanvuotias Timo Jutila on nelikosta menestynein ravihevonen. Uran 54 starttia ovat tuottaneet palkintorahoja reilut 500 000 kruunua sekä yhdeksän voittoa.
Suomalaisvivahteisesti nimetyistä ruotsalaisravureista menestynein kuitenkin on vuonna 2005 syntynyt lämminveriravuri Rakas. Se ansaitsi urallaan lähes viisi miljoonaa kruunua ja oli vuonna 2011 Elitloppetin kolmas.
Heiskanen ei myöskään ole ainoa Elitloppet-huutokaupan suomalaisittain nimetty ravuri. Myynnissä on myös orivarsa Tauno Boko (Cantab Hall), joka luonnollisesti on nimetty monia Boko-varsoja Oraviston Talli oy:lleen hankkineen Tauno Hyriäisen mukaan.
Tauno Bokossa on annos vastavuoroisuutta, sillä Oraviston Tallin oma huippukasvatti on nimeltään Bootsman, Boko-kasvattaja John Bootsmanin mukaan tietenkin.
