Unto, 84, karkasi kaikilta ja haaveilee elämänsä täyttymyksestä – ”Siksihän me eletään, haaveissa ja unelmissa” Unto Inkinen voitti ravilähdön ensimmäisen kerran kolmeen vuoteen. Raviuralleen, ja elämälleen, hänellä on vielä yksi suuri haave.

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Aissa ja Unto Inkinen valloittivat Metsämäen keskiviikkoiltana. Kuva syksyltä 2025. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Harri Pirinen

”Onneks olkoon! On se kiertänytkin vähän.”

Hannu Torvisen, 34, lyhyeen kommenttiin sisältyy valtava määrä kunnioitusta. Torvinen oli voittanut Turun keskiviikkoillassa ravilähdön neljällä ajokillaan, mutta illan sykähdyttävin hetki nähtiin päätöslähdössä.

Siinä Unto Inkinen oli Aissa-tammansa kanssa ensimmäisenä maalissa. Eikä vain ensimmäisenä, vaan kaukana muiden edellä.

Se oli Inkiselle, 84, ensimmäinen voitto kolmeen vuoteen ja 8-vuotiaalle Aissa-tammalle uran toinen ykkössija. Edellisen kerran sama valjakko voitti ravilähdön 20. elokuuta 2023 Kokemäellä.

Aissa on kilpaillut vuodesta 2022 alkaen 56 kertaa. Hippoksen Heppa-järjestelmä näyttää Inkiselle 685 ohjastettua starttia ja 77 voittoa, mutta siinä näkyvät tilastot ”vasta” vuodesta 1977 alkaen.

”Sehän niinku karkasi lopussa muilta”, Inkisen valjastuskatokselle saapuneesta onnittelijajoukosta kommentoidaan.”

”Juu ja sitten ne alkoi antaa periksi jo ne toiset. Tää on sitkee kato. Tämän emä (Pinta) oli vähän hullunvikainen ja vei Hämäläisen Marttiakin. Mutta tällä on sopivasti sitä luonnetta, että tämän hallitsee”, Inkinen kertoi.

”Tällä on hyvä suku. Emänisä Taikurikin oli hyvä. Eikä tämä ole hullumman näköinenkään”, Inkinen arvioi.

Unto Inkinen haaveilee Aissan kanssa vielä kuningatarkilpailusta. Kuva: Harri Pirinen

Inkinen ja Aissa johtivat Turussa voittamansa lähdön jokaista metriä. Aissa pinkaisi nelosradalta keulaan, eikä kenelläkään ollut missään vaiheessa asiaa ohi.

”Ilkka (Korpi, Mainingin ohjastaja) pyyteli, että jos keulaan pääsisi. Mutta mää en päästäny”, Inkinen selvitti voiton tuoneen taktiikan.

”Nyt voit vaikka sitten kirjoittaa, että nyt se ajo onnistui.”

Nyt se ajo onnistui.

Viimeksi ei onnistunut, kun Inkisen ohjastama tamma laukkasi Kokemäen juhannusraveissa. Sitä edellisessä startissa Forssassa Aissa sortui laukalle Santtu Raitalan käsistä.

”Mullahan on 80 voittoa melkein. Että enhän mää sillai ihan äkkipoika ole”, Inkinen huomautti.

Linkki Inkisen ja Aissan voittamaan lähtöön löytyy tästä.

”Tämän emä (Pinta) oli vähän hullunvikainen ja vei Hämäläisen Marttiakin. Mutta tällä on sopivasti sitä luonnetta.”

8-vuotias Aissa on ollut Inkisellä puolitoistavuotiaasta asti. Parhaat juoksunsa ja parhaan tilinsä se on tehnyt tänä vuonna. Tältä sesongilta oli jo ennen Turun-voittoa tullut kaksi kakkos- ja kaksi kolmossijaa.

”Mönttisen Leo sitä puhui, että sää saat vietyä hevosta eteenpäin. Niin kuin kehitettyä sitä. Musta oli hyvin sanottu”, Inkinen tuumaili.

”Ja tällä on tulevaisuus edessä.”

Aissa tuli Inkiselle aikanaan sattuman kaupalla.

”Kävi silleen huonosti, että myin omat hevoset ja joku piti lopettaa. Jäi vain yksi omista, niin tämä ostettiin sille kaveriksi”, Inkinen kertoo.

Kaverista tulikin jopa yllättävän hyvä ravihevonen.

”Kyllä mää oon todennu, että tää on hyvä. Muttei vielä tarpeeksi hyvä. Liikkeissä on ollut vähän vikaa, mutta nyt kaikki pelaa. Seuraavaa starttia kohti vaan”, Inkinen suunnitteli.

Joko seuraavasta startista on suunnitelmia?

”Täytys mennä semmoseen 1600 metrin autolähtöön, että sais ennätyksen vielä oikein hyväksi. Sitten naurattais jo”, Inkinen myhäilee.

Inkisellä on valmennuksessaan myös oma kasvatti, 8-vuotias suomenhevostamma Kesänkukka. Se on startannut urallaan seitsemän kertaa, muttei kertaakaan tänä vuonna.

”Costellolainen jästipäinen tamma. Mutta eikö ole hieno nimi”, Inkinen kysyy.

On, kaunis kerrassaan.

”Osta sää se! Tai osta tää ja se rontissa, niin mää lopetan nämä hommat”, hän ehdottaa.

Todellisuudessa Inkisen usko Aissaan on horjumaton. Hänellä on tammansa kanssa vielä suuri haave.

”Kyllä se tuohon kuningatarkilpailuun tähtää. Ei se nyt ehdi vielä tänä vuonna, mutta ensi vuonna. Sitten voi kyllä olla, että mää oon jo liian vanha”, hän tuumii.

”Nyt kun päästäisiin tällä kuningatarkisaan, olisi kaikki hyvin. Sitten joutaisin kuollakin.”

Vanhin ohjastaja Kuninkuusravien pääsarjoissa on vuonna 2023 Kouvolassa Virin Varpua kuningatarkilpailussa 83-vuotiaana ohjastanut Juhani Heikkinen. Vanhin Suomessa toto-lähdön voittanut ohjastaja puolestaan oli Lauri Kokko, joka voitti syyskuussa 2014 Seinäjoella 85 vuoden ja seitsemän kuukauden iässä.

Jos Inkisen haave toteutuu, hänestä tulee Kuninkuusravien ennätysmies. Ja voitto ensi kesänä nostaisi hänet myös Kokon ohi.

Inkinen ajoi ravikuninkuudesta Kuopiossa vuonna 1998 omistamallaan Mallikkaalla. Lupaava ori kuoli kolme kuukautta noiden kisojen jälkeen vain 8-vuotiaana ollessaan nousemassa suomenhevosten huipulle.

”Nyt kun päästäisiin tällä kuningatarkisaan, olisi kaikki hyvin. Sitten joutaisin kuollakin”, Inkinen tokaisee.

”Mutta se on vaan haave, että pääseekö sinne kuningatarkilpailuun.”

Pitäähän miehellä haaveita olla vähän kypsemmässäkin iässä?

”Pitää. Siksihän me eletään, haaveissa ja unelmissa”, Inkinen muistuttaa.