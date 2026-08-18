Päivän ravit: Saako nuori menestysohjastaja How Matchin takaisin voittojen tielle?Tiistaina ravataan Joensuun Linnunlahdella yhdeksän ravilähdön verran.
Lämminveristen kovimmassa sarjassa How Match yrittää päästä perusmatkalta takaisin menestyspolulle. Alkuvuonna kovissakin lähdöissä voittoja nakutellut Markus Porokan suojatti oli Ylivieskassa laukkapäällä.
Joensuussa ohjaksiin tarttuu ohjastajien kärkikaartiin noussut Tuukka Varis, joka ohjasti How Matchin edellisen voiton Joensuun vappuraveissa.
Aivan helpolla eivät Toto5-pelin tekijät lähdön puntaroinnissa pääse, sillä perusmatkalta myös Soulmate Pellini on osoittanut olevansa kunnossa.
Takamatkalta on huomioitava ainakin pitkältä tauolta palaava Ecstasy sekä Teivossa pitkästä aikaa ravia mennyt Cool Flame. Lähtö ei ole erityisen kovatasoinen, joten yllättäjilläkin voi olla sanansa sanottavana.
Toto5-pelin kansanvarma on Stone Pockets Ex, jolle on ennustettu amatööriohjastajien SM-liigalähdössä keulavoittoa. Jere Ala-Korpi saa ajettavakseen Miika Tenhusen valmennettavan, joka on parantanut tasaisesti pitkin nelivuotiskauttaan.
Tiistaina MT Hevosissa Miika Tenhunen kertoo ajatuksiaan Joensuun lähdöstä, mutta puheeksi tulevat luonnollisesti myös torstaiset suomenhevosten derbykarsinnat sekä lauantaina ajettava Kymi Grand Prix.
Kylmäveristen kovimmassa koitoksessa päänvaivaa aiheuttaa tasoitusajo, jossa lähtijöitä on neljältä paalulta. Pitkältä 60 metrin takamatkalta ennakkosuosikki voi hyvinkin olla Rapsodi, sillä se on noussut kesän mittaan hienoon kuntoon.
Jarkko Kervinen ohjastaa jo 13-vuotiaaksi ehtinyttä Mari Rautiaisen oritta.
Viimeisen paalun lähtijöistä Villihumu ei voi ylpeillä suoritusvarmuudellaan, mutta potentiaalia Markus Porokan treenattavalla on pistää tämän lähdön muut valjakot nippuun.
Edempää starttaavista hevosista kannattaa huomioida ainakin Liekehtii, Koivikon Jerry ja Nätti Tiana.
Ruotsissa ravataan tiistaina Östersundissa. Toto64-pelissä pistää silmään tavallista suurempi kylmäverilähtöjen määrä. Ruotsin pääpelissä on tiistaina peräti kolme kylmäverikohdetta.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat