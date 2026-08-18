Varenne on kuollutAikanaan maailman parhaana lämminverihevosena pidetty Varenne on kuollut 31-vuotiaana.
Italiasta kantautuu ravimaailmaan suru-uutinen.
Aikanaan maailman parhaana lämminverihevosena pidetty, suomalaisen Jori Turjan valmentama Varenne on siirtynyt taivaallisille laitumille.
Italialaisori ehti elää kunnioitettavaan 31 vuoden ikään.
Sen ennätys oli mailin radalla juostu 09,1aly.
Mikkelin St Michel -ajossa Varenne juoksi vuonna 2002 silloisen kilometrin ratojen maailmanennätyksen 09,3a.
Varenne kilpaili urallaan 73 kertaa ja voitti lähdöistään 62. Kahdeksan kertaa se oli muilla totosijoilla.
Varenne voitti urallaan muun muassa kahdesti Prix d’Amériquen ja Elitloppetin sekä Breeders Crownin, Gran Premio Lotterian ja Italian Derbyn. Ori ansaitsi radoilta palkintorahoja 6 038 408 euroa.
Kotimaassaan Italiassa Varenne tunnettiin lempinimellä Il Capitano, eli Kapteeni.
Asiasta kertoi ensimmäisenä italialainen raviurheilusivusto Trotto che Passione.
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