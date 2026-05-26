Päivän ravit: Kaksien ravien ilta Kotimaan pääravit ravataan Oulussa. Lisäksi Lahdessa ajetaan kakkosravit. Ruotsissa odotellaan jo Elitloppet-viikonloppua. Länsinaapurin ykkösravit pidetään Eskilstunassa.

Juha-Matti Paavolan Comfortti tavoittelee Oulussa voittoa takamatkalta. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Oulussa ohjelmassa on muun muassa Amatööriohjastajien SM-liigaa sekä Pohjola Monté Cupia. Yhteensä Oulun illassa ajetaan 11 ravilähtöä.

Kylmäveristen kovimmassa sarjassa Antti Ala-Rantalan Ullabella yrittää karkuun muun muassa takamatkoilta lähteviä Comforttia ja Hetimiteä. Ullabellan pahin uhkaaja on tosin laukkapeikko, sillä tamman askeleet voivat seota minä hetkenä hyvänsä.

Myös Comfortilla on voltin viitosradalta laukkariski. Härmässä ori paikkasi laukkansa hienosti, eli Juha-Matti Paavolan treenattavan kunnossa ei ole valittamista. Martti Ratisen Hetimite tiedetään pystyväksi hevoseksi, mutta sen huippukunto taitaa olla vielä hakusessa.

Totoviitosen päättävässä lämpöisten ryhmässä suosikkina on BWT Johnny B Goode. Mari Leinosen suojatti joutui kivikovassa divisioonafinaalissa johtavan rinnalle, missä meno oli liian hapokasta. Oulussa luvassa lienee suosiollisempi juoksupaikka.

Jokimaalla ravit käsittävät yhdeksän lähtöä. Lämminveristen kovimmassa ryhmässä kohtaavat Macho Match, Reload Pellini ja Västerbo Gute. Viimeksi mainittu kärsii huomattavasti takarivin uloimmasta paikasta.

Vähän tienanneiden ryhmässä kannattaa tarkastaa Montefilian suoritus. Marko Korven valmennettava ei ole kahdessa ensimmäisessä startissaaan päässyt vielä voiton makuun, mutta otteista on välittynyt luokka.

Eskilstunan Toto64-pelin eniten ruksatuksi hevoseksi taitaa nousta Daniel Wäjerstenin Zarajevo Games. Hevonen on ollut uran avanneissa Bergsåkerin voitoissa sen verran vakuuttava, että ulkoradan lähtöpaikasta huolimatta sille voi uumoilla nytkin hyvää sijoitusta.