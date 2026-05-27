Yksittäisten puulajien tunnistus onnistuu nyt ilmasta käsin Uusi menetelmä helpottaa ja nopeuttaa metsätalouden suunnittelua.

Puulajit voidaan tunnistaa ilmasta käsin. Kuvituskuva. Kuva: Petteri Kivimäki

Aida Salminen

Yksittäisten puulajien tunnistamiseen on löydetty entistä tarkempia menetelmiä. Tutkimusta ovat tehneet Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen FGI:n tutkijat yhdessä useiden yliopistojen tutkijoiden kanssa. Tunnistamisessa hyödynnettiin monikanavaista laserkeilausta ja syväoppimismenetelmiä.

Uudet menetelmät ovat aiempia menetelmiä nopeampia ja kattavampia. Menetelmien tarkkuus on lähellä ilmakuvien tarkkuutta.

Parhaimmillaan koneoppiminen auttoi tunnistamaan yhdeksän puulajia keskimäärin 92 prosentin tarkkuudella. Nämä puulajit olivat mänty, koivu, kuusi, haapa, pihlaja, leppä, lehmus ja vaahtera.

Helsingin yliopiston professorin Markus Holopaisen mukaan aiemmin yksittäisten puulajien tulkinta on ollut haastavaa. Tarkka puulajitieto auttaa tekemään parempia päätöksiä. Uusi menetelmä soveltuu metsätalouden tuottavuuden ja monimuotoisuuden suojelun suunnitteluun.

”Maanmittauslaitoksen keräämää laserkeilausaineistoa voidaan käyttää tulevaisuudessa koulutusaineistona syvä- ja koneoppimismalleilla, jotka voidaan kouluttaa ennustamaan puulajit koko Suomen laajuisesti”, kertoo FGI:n vanhempi tutkija Josif Tahir.