Ranskan supertähti Idao de Tillard ähkyleikkauksessaKahden viime talven Prix d’Amerique -voittaja Idao de Tillard joutui maanantaina ähkyleikkaukseen.
Kahtena viime talvena Prix d’Ameriquen voittanut ranskalainen huippuhevonen Idao de Tillard sairastui maanantaina ähkyyn. Seitsemänvuotiaan oriin valmentaja Thierry Duvaldestin kertoi ranskalaiselle Paris Turf -lehdelle Idao de Tillardin saaneen ähkyoireita maanantaiaamuna.
”Idao de Tillardille tehtiin sitten ähkyleikkaus maanantai-iltapäivän aikana. Tiistaiaamuna hevonen vaikutti hyvinvoivalle. Ainakin tällä hetkellä tilanne vaikuttaa olevan hallinnassa”, Thierry Duvaldestin kertoi.
Ähkyleikkauksista toipuminen on yksilöllistä. Thierry Duvaldestinin mukaan on vielä liian aikaista ennakoida Idao de Tillardin tulevaisuutta.
”Tässä vaiheessa on mahdotonta tietää kuinka kauan hevoselta menee leikkauksesta toipumiseen.”
Idao de Tillard on ansainnut palkintorahoja tähän mennessä lähes kolme miljoonaa euroa ja voittanut 33 uran 55 kilpailustaan. Viimeisin kilpailu on neljänteen sijaan lokakuussa Solvallassa päättynyt UET Elite Circuit -finaali.Artikkelin aiheet
