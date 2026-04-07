Päivän ravit: Kari Lehtosella useita voittosaumoja SeinäjoellaTiistaina Seinäjoella palataan arjen ravikalenteriin. Ilta jatkuu Ruotsin puolella Axevallassa.
Valmentajanimistä Seinäjoen avainhenkilö on kotiradan Kari Lehtonen. Kurikkalaisvalmentaja on jatkanut alkuvuonna jo viime kaudella alkanutta kovaa menoaan.
Alkuvuonna Lehtosen tallista on startattu 51 kertaa. Voittoja Lehtosen valmennettaville on kertynyt jo 15 kappaletta.
Seinäjoella Lehtosen tallista starttaa kuusi hevosta. Menestysvalmentajan suojateilla on sanansa sanottavana illan Toto5-pelissä.
Avauskohteen Merida on noussut kevättalven aikana huippukuntoon, ja on kohteensa perusmerkkejä pahasta lähtöpaikasta huolimatta.
Viimeksi laukalle haksahtanut Olympic Steel on oman kohteensa suursuosikki. Toto5-päätöksessä Quidditch Hålerydillä on myös hyvät mahdollisuudet voittoon. Tammikuussa Reima Kuislan tallista Kurikkaan siirtynyt ori osoitti kunnon olevan kohdallaan kauden avausstartissa Oulussa.
Kylmäveristen rahasarjassa kuusivuotiskautensa avaa Välkker. Viime vuonna todella kovissa ikäluokkalähdöissä marinoituneen ruunan startti on urheilullisesti yksi illan tapauksista.
Ajajaliigan kärkinelikko on Seinäjoella kilpailemassa tiistaina. Viidentenä oleva Ari Moilanen jättää sen sijaan tiistain ajot väliin.
Santtu Raitala on jatkanut hurjaa menoaan, ja johtaa ylivoimaisesti ajajaliigaa 107 voitollaan. Seuraavina ovat Hannu Torvinen (47), Jarmo Saarela (41) ja Tuukka Varis (33 voittoa).
Seinäjoen ravit alkavat kello 18.00. Toto5 pyrähtää käyntiin kello 19.10.
Ruotsissa ravataan tiistaina Axevallassa. Nelivuotiaiden tammojen lähdössä kautensa avaa Xanthis Kylie. Fredrik Wallinin suojatti sijoittui viime syksynä Solvallassa Trav-Oaksissa toiseksi.
Kovimman haasteen Carl Johan Jepsonin ohjastama tamma saa Katja Melkon valmentamalta Pure Stellalta, jota ohjastaa Jorma Kontio. Mika Forss ohjastaa lähdössä Universe Tilea. Roger Walmannin valmennettava päätti viime kautensa Breeders Crownin finaalin viitostilaan.
Axevallan Toto64-peli alkaa kello 20.30.
