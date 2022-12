Ravivihje: Ruotsin Toto86-pelissä on jättipotin ainekset Keskiviikon Toto86-peli ratkaistaan Xpress-muodossa. Rataparina on Solvalla ja Åby. Peliaika päättyy kello 21.30.

Kierros on etukäteen analysoituna todella haastava ja oikea rivi saattaa maksaa huimia lukemia. Varmavaihtoehdot ovat kortilla, yllätysmerkkejä riittää ja kahdeksan kohdetta pohdittavana ei ole helppo yhtälö ratkaistavaksi. Vihjesysteemi rakennetaan kahden varman varaan. Toinen varma on vasta kohteensa kolmossuosikki.

Vihjesysteemissä otetaan voimakkaasti kantaa ja pelataan kokonaan ohi peräti kolmesta ykkössuosikista, joiden peliosuus pyörii kirjoitushetkellä yli 40 prosentin lukemissa. Yksi näistä on koko kierroksen pankki Lorenzo Boko.

Päivän varma

Bentley Gar (T86-8) on vihjesysteemin tukipilari. Yhtälö ei ole senkään osalta yksinkertainen juostavan matkan ja takarivin johdosta. Tamma palailee tähän starttiin yli kuukauden mittaiselta tauolta, mutta siitä asiasta ei tarvitse olla huolissaan vaan ehkä jopa päinvastoin. Kapasiteetin puolesta viisivuotias on tähänkin sarjaan ylivoimainen. Timo Nurmoksen valmennettavalla on kaikki edellytykset nousta avoimelle tammatasolle.

Toissa kerralla Solvallassa valjakko otti alun rauhallisesti ja eteni matkalla keulaan noin 1300 metriä ennen maalia. Hevonen oli siitä täysin pitelemätön. Viimeksi hevosella ajettiin nätisti parijonosta, jonka jälkeen se kiri toiseksi. Vaikka hevonen hyvän tuloksen ravasikin, se ei ollut aivan parhaimmillaan tuolloin. Tamma tuo osuvuutta muuten elävään vihjesysteemiin ja on kierroksen toinen varma.

Päivän ideavarma

King of Djazz (T86-1) on kolmossuosikkina loistava varma. Kohteen pelisuosikki Conte Prad on tuntuvasti liikaa luotettu ja sitä vastaan meneminen houkuttaa. Mukavinta tässä on se, että King of Djazz kohtasi suosikin Halmstadissa 24. lokakuuta. Conte Prad pääsi suosikkina keulapaikalle ja King of Djazz kiersi sen ulkopuolelle tekemään töitä.

Suosikki piti pintansa maaliin saakka, mutta jälkimmäinen oli aivan yhtä hyvä sijoittuessaan kolmanneksi. Nyt suosikille lisätään kengät jalkaan, vaihdetaan normaalikärryt, lähtöpaikka tuo kysymysmerkkejä ja sen lisäksi ori palaa tähän sairastauolta. King of Djazz on juossut kerran tuon startin jälkeen ollen hyvä kakkonen johtavan rinnalta Kron Vici Starin voittamassa lähdössä.

Päivän potinräjäyttäjät

Infinity Sisu (T86-6) on jäänyt turhan vähäiselle huomiolle ainoastaan neljä prosenttia luotettuna. Toissa kerralla tamma osallistui Lara Bokon voittamaan Breeders Crown -välierään kirien porukan hänniltä hienosti toiseksi kovalla 11,7-tuloksella. Viimeksi BC-finaalissa hevonen otti viidennestä ulkoa sen, mitä otettavissa oli. Lara Boko juoksi ME-tuloksen kyseisessä finaalissa, joten esitystä ei sovi hirveästi moittia.

Zenato (T86-7) pääsee matkaan huippupaikalta, mistä juoksu onnistunee monellakin tapaa. Toissa kerralla Bjerkessä hevonen oli turhan meneväinen keulapaikalta ja se kostautui lopussa, vaikka hevonen tsemppasikin neljänneksi. Viimeksi Solvallassa hevonen pääsi sisäkautta haastamaan Zeolitia sijoittuen toiseksi.

Vihjesysteemi

8 King of Djazz (7,9)

9,7 (10,5)

3,6,8,5 (1,4)

5,6,2,1,12,10,3,4,11 (2,8)

8,12,6,13,9,11,3 (4,14)

1,9,10 (2,4)

1,3,6,9 (5,7)

9 Bentley Gar (4,3)

5376 riviä - 161,28 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä