Renkolainen rakennusalan yrittäjä ja harrastekilparatsastaja Petri Korhonen kertoo sosiaalisessa mediassaan, että hänen estehevosensa Castaar vh Venushoof Z on antanut positiivisen doping-näytteen elokuun alussa Ypäjällä. Näytteestä on löytynyt pieni määrä dimetyylisulfoksidia.

Korhonen menettänee veteraaniratsastajien SM-kilpailusta saamansa hopeamitalin ja voi saada 3000 euron sakon. Samansuuruisen sakon sai aiemmin tänä vuonna DMSO-näytteen takia tuomion saanut pararatsastaja Hanne Soininen.

DMSO:ta on käytetty aiemmin hevosten hoitavana aineena, mutta nykyään sitä käytetään lähinnä aineena, joka vie jotain toista ainetta hevosen elimistöön.

Korhosella on vuodelta 2018 lääkeainetuomio Voltaren-kipugeelin käytöstä.

”Se oli ihan omaa tyhmyyttä, josta sain ansaitun rangaistuksen”, Korhonen sanoo ja painottaa, että ei enää käytä hevosillaan enää mitään linimenttejä.

Asia tuntuu kaikkiaan järjettömältä.

”Kilpailuissa minä viihdytän yleisöä, mutta ne ovat helvetin rankkaa työtä. Kiva on jutella siellä ihmisten kanssa”, hän sanoo.

Korhosen tietojen mukaan Suomessa on tehty tänä vuonna useita selittämättömiä DMSO-löydöksiä. Pararatsastaja Hanne Soinisen tapauksen lisäksi tutkinnassa on Korhosen tapaus ja kolmas tapaus.

Lisäksi Korhonen kertoo juuri puhuneensa henkilön kanssa, jonka hevoselta on otettu näyte neljä tai viisi kertaa, ja joka kerralla hevosesta löytyy DMSO:ta. Ainetta on löydetty myös muutamalta muulta saman tallin hevoselta ilman selittävää syytä. Asiaa on tutkittu tuhansilla euroilla.

Omalla tallillaan Korhonen on tarkistanut kaikki omat ja asiakkaiden purkit, eikä mistään ole löytynyt DMSO:ta.

Ainetta käytetään liuottimena teollisuudessa ja puunjalostusteollisuudessa, ja siksi Korhonen on tutkituttanut omat kuivikepurut. Niistä ei kuitenkaan löytynyt DMSO:ta.

Yksi epäilys olivat hevosen kaviossa käytettävät paikka-aineet, mutta niissäkään DMSO:ta ei ollut.

Lisäksi hän tutkitti niin kutsutun boosterin, eli energialisän, jota hän on antanut hevoselleen kesän aikana kaksissa kilpailuissa, mutta siitäkään DMSO:ta ei löytynyt. Kuten ei myöskään hevosen kaviossa käytetystä paikka-aineesta.

Jokainen DMSO:n tutkituttaminen laboratoriossa maksaa 330 euroa.

”Mutta halpaa siihen verrattuna, että pitäisi käydä helvetin kalliissa kisoissa”, Korhonen naurahtaa.

Korhonen on nyt luvannut tuhannen euron palkkion sille, joka keksii, mistä DMSO:ta voi tulla hevosen kehoon.

Hän kertoo, että Ratsastajainliitossa löydösasiaan on suhteuduttu ymmärtäen ja ihmetellen.

”Sanottiin, että ei sitä ikinä löydetä, mistä se tulee”, Korhonen huokaa.