Päivän ravit: Kovat tauolta palaajat Oulun illassaOulun maanantairaveissa on seurattavaa peräti 12 lähdön verran. Illan aluksi esittäytyvät tulevaisuuden toivot. Illemmalla Rekilammen Sauli kääntää uuden sivun urallaan.
Äimäraution ravien kolme ensimmäistä lähtöä ovat nuorten esiinmarssia. Aluksi on sekä suomenhevosille että lämminverisille aloittelevien nuorten lähtö.
Suomenhevosissa uransa avaa Vixelin poika Vikke. Santtu Raitala ohjastaa Miika Tenhusen valmentamaa oria. Lämminverisissä katseet kohdistuvat Antti Ojanperän Ruotsin-tuontiin Monsoon Rainiin, joka polki koelähdössä lupauksia herättävästi.
Suomenhevosten tammasarjasta nostetaan Narraus. Ari Aatsingin valmentama viisivuotias on osoittanut ikäluokkahevosen elkeitä kevään aikana.
Euronelkun avauskohteessa on hieman epätavallinen suosikki. Jo 12-vuotiaaksi varttunut Bugs Bunny Buzz on äitynyt viimeisenä kilpailukautenaan hirmuiseen lyöntiin. Elina Miettusen omistama ja valmentama ruuna juhlisti uransa sadatta starttia Seinäjoella ottamalla komean voiton 09,5-vauhtisessa lopetuksessa.
Hopeadivisioonassa Greensboro Zet on saanut ristikseen maililla takarivin lähtöpaikan. Global Destination yrittänee pinkoa Antti Ojanperän valmennettavalta karkuun oleellisesti paremmalta lähtöpaikaltaan.
Kylmäveristen kovimmassa kohteessa on kaksikin mielenkiintoista taukohevosta. Ikäluokkansa Derbyssä toiseksi sijoittunut Rekilammen Sauli tulee starttiin Iikka Nurmosen käsistä. Koelähdössä ori ravasi raskaassa balanssissa kilometriajan 27,6.
Sipisee palaa radoille lähes kahdeksan kuukauden tauolta. Olli-Pekka Hämäläinen tulee todennäköisesti starttiin matalalla profiililla. Taukohevosia 40 metriä edempää lähtee Isosalon Se. Kauhavan juoksun perusteella Hannu Hietasen valmennettava on nousemassa kuntoon.
Ruotsin pääravit ajetaan Solängetissä. Lämminveristen avoimessa Orbit Air’s Loppissa H.C.’s Crazy Horsen haastavat muun muassa Mellby Joker ja Cab Frontline.
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