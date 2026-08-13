Nelivuotiaitten suomenhevosten avoimella puolella ei nähdä Pikkuprinssin voittanutta Arvoa, mutta kärkikolmikon kaksi muuta ravuria ovat mukana.

Kommelluksen kaikki tämän vuoden kolme starttia ovat olleet kovaa kamaa. Teemu Okkolinin suojatti jäi Pikkuprinssissä keulassa matkaa taittaneen Arvon ulkopuolelle, ja oli siitä erittäin hyvä kakkonen.

Myös Pörnä-Paten suoritusta sopii kehua, sillä Pikkuprinssissä kolmanneksi ponnistanut Eräjärven ori tuli Teivon arvolähtöön pitkältä tauolta. Mallikas kiri sai omistaja-valmentaja Petri Laineen suun messingille varikolla.

Unelmavävy oli Teivon startin alla kuumeessa, eikä päässyt mittaamaan tasoaan. Kuten Iikka Nurmonen Teivossa olettikin, ei ruunan tarvitse olla kauaa sivussa. Takarivistä on luvassa nyt selkäjuoksu, mikä parin keulasta juostun neljännen sijan jälkeen voi olla hyväkin asia.

Kolmivuotiaiden lämminveristen lähdössä pakka on niin ikään auki. Hambon kakkonen Dewey Swamp jätti itsestään hyvän kuvan, ja Markku Niemisen treenattavan kehitystä on mielenkiintoista seurata.

Reason To Rock oli keväällä hurjana, mutta heinäkuun starteissaan Hannu-Pekka Korven silmäterä ei täysin onnistunut. Hambossa kohtalona oli paikka johtavan rinnalla, ja Vermon kolmivuotispokaalissa ei kovassa lopetuksessa takapareista ohittaminen ollut yksinkertaista.

Kolmivuotiaissa tammoissa Shackhills Hazel pilasi Tammakriteriumin karsinnan laukkaan, mutta Hambossa ja Kolmivuotispokaalissa Jari Kinnusen hieno tamma oli äärimmäisen vakuuttava.

Suosikin epäonnistumista kärkkyvät muun muassa Tammakriteriumin yllätysvoittaja Daisy Ice ja samassa kilpailussa alkumatkasta hylkyyn laukannut Arctic Greetta.

Ruotsin iltaravit kisaillaan Gävlessä. Jo ennen illan Toto64 -peliä nähdään nelivuotiaitten tammalähdössä Katja Melkon valmentama My Creation, joka on jatkanut tänä vuonna uraansa hienosti.

Elitloppet-viikonloppuna lyhyellä matkalla ajan 10,0a noteerannut huippulupaus lähtee pienen lähdön ulkoradalta, mutta vain viiden hevosen lähdössä se ei jää turhan kauas.